Superávit comercial llegó a US$ 586 millones en noviembre, reportó el BCR

La balanza comercial registró un superávit de US$ 586 millones en noviembre, con lo que en el periodo enero-noviembre del 2018 acumuló un resultado positivo de US$ 5,598 millones.

Las exportaciones totalizaron US$ 4,015 millones en noviembre, menor en 4.2% respecto a noviembre de 2017.

Las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 1,123 millones, incrementándose 6.2% respecto al mismo mes de 2017, destacando el aumento de los productos agropecuarios, pesqueros, textiles y químicos.

El valor exportado de los productos tradicionales fue de US$ 2,865 millones, bajando 8.2%, debido a las menores ventas de cobre, zinc, oro y derivados de petróleo, principalmente.

balanza comercial USI

Con este resultado las exportaciones sumaron US$ 44,354 millones en los primeros once meses de 2018, registrando un incremento de 8.9% y destacando el dinamismo de los productos no tradicionales.

De otro lado, las importaciones sumaron US$ 3,429 millones en noviembre, reduciéndose en 3.2% con respecto al mismo mes de 2017 por las menores adquisiciones de insumos y de bienes de capital.

Con este dato, las importaciones totales llegaron a US$ 38,755 millones en el periodo enero-noviembre, aumentando 9.6% respecto al año previo, sobresaliendo la mayor adquisición de insumos.