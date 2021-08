El superávit de la balanza comercial acumulado en los últimos doce meses a junio de 2021 alcanzó un nivel de US$ 12,294 millones, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Con ello, se alcanza por tercer mes consecutivo el más alto nivel desde que se tiene registro.

En junio, la balanza comercial registró un superávit de US$ 981 millones, superior en US$ 49 millones al de junio de 2019 y mayor en US$ 332 millones al registrado en el mismo mes de 2020. En el primer semestre de 2021, se acumula un superávit comercial de US$ 5 247 millones, superior a lo registrado en los años previos.

(Fuente: BCR).

Las exportaciones en junio sumaron US$ 4,895 millones, 19% más que el del mismo mes de 2019 (68.2 por ciento respecto a 2020), reflejo de la recuperación de la actividad económica y de los altos precios de los metales. En el primer semestre del año, las exportaciones totalizaron US$ 27,823 millones, mayores en 21.4 por ciento a las del primer semestre de 2019 (62.3 por ciento frente al mismo periodo de 2020).

En junio, las exportaciones tradicionales crecieron 24.6 por ciento respecto a junio de 2019 (77.5 por ciento anual), principalmente por los mayores precios de los productos. Las no tradicionales lo hicieron en 4.3 por ciento frente a junio de 2019 (44.5 por ciento anual), por los mayores volúmenes embarcados. En los primeros seis meses de 2021, las exportaciones de productos tradicionales se incrementaron 25.6 por ciento frente al mismo semestre de 2019 y las no tradicionales, 11.1 por ciento.

Las importaciones sumaron US$ 3,913 millones en junio, superiores en 23 por ciento respecto al valor registrado en junio de 2019 (73 por ciento anual), por el aumento de las compras de insumos, de bienes de consumo y de capital. Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 22,576 millones en el primer semestre del presente año, mayor en 11.8 por ciento con relación a similar periodo de 2019 y en 41.4 por ciento frente al de hace un año.

