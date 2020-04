La balanza comercial registró un superávit de US$ 392 millones en febrero de 2020, mayor en US$ 75 millones al del mismo mes de 2019, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

De esta manera, se acumula un resultado positivo de US$ 680 millones en los dos primeros meses del año.

Asimismo, en los últimos 12 meses a febrero, el superávit comercial ascendió a US$ 6,498 millones, registrando un resultado positivo anual por 42 meses consecutivos.

En febrero, las exportaciones totalizaron US$ 3,371 millones; de las cuales, las ventas al exterior de productos tradicionales sumaron US$ 2,410 millones y las del sector no tradicional, US$ 948 millones.

Por su parte, las importaciones fueron US$ 2,979 millones en febrero. En este mes, aumentaron las adquisiciones de bienes de consumo y disminuyeron compras del exterior de insumos y de bienes de capital.