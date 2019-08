La balanza comercial registró un superávit de US$ 802 millones en junio, el más alto en lo que va del año , con lo que acumuló un resultado positivo de US$ 2,388 millones en el primer semestre del 2019, informó el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

Las exportaciones en el sexto mes del año totalizaron US$ 3,985 millones. En dicho mes, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,102 millones, superiores en 0.7% con relación a junio del año previo, debido a las mayores ventas del sector agropecuario y químico, principalmente.

Por su parte, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,872 millones.

En junio, las importaciones llegaron a US$ 3,183 millones. En dicho mes se incrementaron las compras de bienes de capital (4.1%); mientras que las adquisiciones de insumos y bienes de consumo se redujeron.