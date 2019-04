Superar la "implosión" de Venezuela puede llevar "una década o décadas", estima FMI

Superar la "implosión económica" de Venezuela puede llevar "una década o décadas", dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner.

En Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, recuperar los niveles de vida anteriores al colapso de la economía "está en el rango de una década o décadas", dijo.

A continuación un resumen de la entrevista con AFP, en la que repasó los planes del FMI "para ayudar a la reconstrucción" de la otrora potencia petrolera.

Las previsiones del FMI para el 2019 para Venezuela son catastróficas: contracción de 25% del PBI (acumulada de 61% desde el 2013), hiperinflación de 10’000,000%, desempleo de 44.3%.

Vemos una implosión económica aún mayor de la que habíamos anticipado, con todas las consecuencias humanitarias que esto trae, incluido el proceso migratorio en la región. Además, la producción de crudo va a seguir cayendo de manera estrepitosa. La estimación es que caiga a 600,000 barriles diarios.

¿Qué está haciendo el FMI al respecto?

Estamos trabajando, pensando los componentes de política económica para cuando Venezuela tenga un gobierno que busque la ayuda de la comunidad internacional, ser parte de este esfuerzo para ayudar a la reconstrucción. El primer paso sería la ayuda humanitaria para subsanar las principales carencias en salud, alimentación, suministro de agua y electricidad. Y luego vendría un esfuerzo muy grande de reconstrucción de esta economía.

Vemos un problema humanitario, de destrucción del sistema económico, de producción, de distribución de bienes, de hiperinflación, y obviamente de deuda. Estos son todos temas que el Fondo ha trabajado en el pasado, probablemente no todos juntos. Realmente aquí se han juntado en un caso todas las tipologías de crisis económicas.

¿Cuánto estiman que será necesario para recuperar la economía?

Está en el rango de una década o décadas. Basándonos en las experiencias de países que sufrieron colapsos similares, por conflictos armados, guerras civiles, desastres naturales, para la mayoría de ellos recuperar niveles de vida similares a los que se tenía antes del colapso ha sido un tema de década o décadas.

El FMI dio una ayuda récord a Argentina de más de US$ 56,000 millones. ¿Se quedará corto con eso para Venezuela?

Son problemas de índole muy diferente. Entonces las políticas que van a ser apoyadas por un potencial programa que venga de varias instituciones internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina), tienen dimensiones muy diferentes que en el caso argentino.

¿Venezuela sufrió la "tragedia del petróleo"?

Puede ser que la gran abundancia de recursos haya sido uno de los motivos para estar donde está, pero también es cierto que Venezuela cuenta con esa riqueza para su recuperación. Entonces, en la medida en que Venezuela pueda restablecer su sector petrolero, esto puede ser una palanca que tal vez países que sufrieron colapsos parecidos no tenían.

En círculos diplomáticos se dice que el plan de ayuda para Venezuela requerirá US$ 80,000 millones. ¿Es así?

Hay gente que maneja esas cifras pero creo que es anticiparse. Primero debería haber autoridades en Venezuela que estén en control de los instrumentos de política económica para saber exactamente no solo cuales son las necesidades, sino también cual es la capacidad para instrumentar las políticas. Generar expectativas de montos que no estén sustentados no sería adecuado.

¿Por qué Venezuela llegó a esta debacle?

La destrucción del sistema económico, del sistema productivo, de las instituciones, hizo que esta economía entrara en un proceso de implosión, independientemente de la caída del precio del petróleo en el 2014. Eso obviamente aceleró el colapso. Pero la economía deja de crecer y la inflación empieza a subir antes de eso. Otras economías con dependencia muy importante del petróleo han manejado el tema mucho mejor.

El FMI ha vuelto a la región con Argentina, con Ecuador, seguramente con Venezuela. ¿Después de la llamada Década de Oro (2003-2013) hay que arreglar lo que hicieron dirigentes volcados a la izquierda?

El fin del auge de los precios de las materias primas claramente generó retos importantes para aquellos países que generaron desequilibrios económicos durante este boom. No distinguiría entre izquierdas y derechas. La economía chilena ha estado manejada por gobiernos de centroizquierda y centroderecha y ha tenido un desempeño muy positivo en los últimos 20 años. Más bien es el diseño de políticas macroeconómicas no prudentes y microeconómicas sin incentivos para no depender tanto del sector público.