Los 'superalimentos' del Perú, estrellas en primer lustro del TLC con la UE

Los " Superfoods" (superalimentos) de Perú, productos autóctonos y altamente nutritivos como la quinua, la palta (aguacate), los arándanos, el café y el cacao, se catapultaron como las estrellas de los primeros cinco años de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y la Unión Europea (UE).

Con motivo de este aniversario, una delegación de parlamentarios europeos visita Perú esta semana para analizar su puesta en marcha y las luces y sombras de un intercambio comercial, que el año pasado se situó en unos US$ 10,000 millones, de los que 6,000 millones corresponden a exportaciones peruanas, indicó a Efe el embajador de la UE en Perú, Diego Mellado.

Desde marzo del 2013, las exportaciones de Perú a los países de la UE alcanzaron los US$ 30,000 millones, de los que cerca del 39% son exportaciones no tradicionales, todo lo que no son materias primas ni hidrocarburos, y donde están incluidos estos "superalimentos".

Esos productos no tradicionales crecieron en un promedio anual de 7.5% y diversificaron efectivamente la canasta de productos que Perú envía a Europa.

En este último lustro, alrededor de 2,300 empresas peruanas comenzaron a exportar a la UE, y entre ellas al menos el 85% son pequeñas y medianas empresas (pymes), destacó Mellado.

"La mayoría son pequeñas empresas que se han asociado en la modalidad de cooperativas para poder exportar al mercado europeo", agregó.

Entre esas empresas está Ecoandino, especializada en "superalimentos" orgánicos de los Andes y la Amazonía a Europa, que con el acuerdo comercial ha ampliado el número de países europeos a su alcance hasta llegar a una quincena, además de exportar nuevos productos antes vetados como el yacón, un tipo de tubérculo.

También con envíos de cacao, quinua, maca, lúcuma, camu camu, maíz morado, algarrobo, kión (jengibre), arracacha y café alcanzaron el pasado año ventas por valor de 7 millones de dólares, de los que el 30 % corresponde a exportaciones a países de la Unión Europea, indicó a Efe su jefa de ventas, Jenny Carhuas.

El gerente general y fundador de Ecoandino, Carlos Samaniego, apuntó que estos emblemáticos frutos de la dieta andina, son un producto "nicho" al tener valor agregado por sus valiosas propiedad y encontrarse solo en esta región del mundo, por lo que no hay competidores en otros continentes.

Otra visión del TLC es la del presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros (Agalep), Clímaco Cárdenas, quien lamentó que el TLC perjudica a los productores lácteos porque facilita la importación de leche en polvo y crema de leche.

"En 1995 el 14% del consumo nacional era leche en polvo importada y ahora es el 40%", dijo Cárdenas en referencia a las consecuencias de la veintena de acuerdos de libre comercio que Perú ha firmado en ese período, entre ellos también el de la UE.

No obstante, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), un conjunto de organizaciones y colectivos civiles que vela por un comercio justo en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Perú, valora el TLC con la UE de manera positiva.

"Es uno de los pocos tratados en los que podemos hablar de un adelanto comercial positivo, a diferencia del firmado con Estados Unidos, donde la balanza comercial era negativa después de cinco años", aseguró a Efe la coordinadora general de la RedGE, Ana Romero.

Sin embargo, RedGE presentó el pasado octubre junto a otras treinta organizaciones peruanas y europeas una queja ante la Comisión Europea en la que acusa al Gobierno del Perú de incumplir sus compromisos en materia laboral y ambiental.

La queja se centra en el incumplimiento de convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aprobación de normas como la ley 30230 que flexibiliza los requisitos de estudios de impacto ambiental (EIA) para proyectos de inversión como los de hidrocarburos.

Las organizaciones también denuncian que no se cumplen los artículos del TLC que contemplan la participación de la sociedad civil, pues Romero afirmó que no disponen de ningún mecanismo vinculante que permita reflejar sus inquietudes y reclamos.

Estos reclamos serán revisados precisamente por los europarlamentarios, ya que, como dijo el embajador Mellado, para Europa "es importante" que sus "socios utilicen este tratado para avanzar económicamente, pero siempre dentro de un marco de desarrollo sostenible".

"Nosotros no hacemos negocio a cualquier precio", dijo el diplomático.

Mellado concluyó que el balance comercial del TLC en estos cinco años es positivo porque ha afianzado las relaciones entre la UE y Perú, con unos parámetros más igualitarios y estables y un marco jurídico totalmente predecible.