¿Cuánto cuesta asistir a esta nueva edición del Super Bowl en Miami? Este domingo 2 de febrero la final del principal campeonato de fútbol americano en Estados Unidos ha vuelto al sur de Florida y contará además de un show a cargo de las estrellas Jennifer Lopez y Shakira.

Por undécima vez, Miami ya ha comenzado a recibir a una ola de visitantes para el encuentro entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco en el Hard Rock Stadium, de los Dolphins de Miami​.

Se recuerda que la última vez que esta ciudad-puerto albergó el Super Bowl fue en el 2010, en un partido protagonizado por New Orleans Saints y los Indianapolis Colts. Y, para esta 54° edición, según Diario Clarín, se prevé recibir a 65,000 fanáticos.

Teniendo ello cuenta, si usted ha considerado viajar para disfrutar del evento deportivo, puede tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Para viajar hasta Miami, se pueden adquirir boletos aéreos ida y vuelta: los más baratos, por una semana, se mueven dentro de un rango de US$ 687 (S/ 2,299) y US$ 830 (S/ 2,777). Las aerolíneas consultadas fueron Latam Airlines y Avianca, con fechas de viaje desde el 30 de enero de 2020 hasta el 6 de febrero.

En cuanto a los boletos más baratos para ver el encuentro, en reventa tienen un precio que se ubica por encima de los US$ 4,600. En tanto, los más caros, pueden llegar hasta los US$ 50,000. Ello depende del medio que se utilice para su adquisición y la zona desde la que se visualice el juego.

De forma más específica, según datos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), el precio en la zona más alejada es de US$ 4,675.

En tanto, de acuerdo con información del portal TicketIQ, el precio promedio de una entrada es de US$ 8,100. Es importante resaltar que el valor promedio de las entradas de las ediciones anteriores (2010-2019) fue de US$ 4,395. Lo cual significa que el monto actual para poder asistir a esta edición se ha duplicado.

Con respecto al alojamiento, usted podrá encontrar distintos hoteles cercanos al Hard Rock Stadium.

Una de las opciones es el Element Miami International Airport, que se encuentra aproximadamente a 30 minutos del estadio. Según indican, ofrecen desayuno gratis y la estadía cuesta S/ 598 (US$ 178) la noche.

Asimismo, podrá encontrar el Even Hotel Miami, que se ubica aproximadamente 34 minutos del recinto donde se desarrollará esta edición del Super Bowl. Conforme a lo informado, tiene un precio de S/ 401 (US$ 119.86) por noche.

También, encontrará al hotel The Outpost Miami Apartments, cuyo precio por noche es de S/ 324 (US$ 96). Otra de las alternativas es el Modern Cabin 1, que ofrece alojamiento por un precio de S/ 263 (US$ 78) la noche.

Luego, está Hudson House: el precio de la estadía por noche es de S/ 260 (US$ 77) y se ubica aproximadamente a 25 minutos del lugar donde se desarrollará el Super Bowl.

Finalmente, es posible que una persona pueda adquirir un paquete por un valor de US$ 9,000. En una de las opciones, según la NFL, se incluye el ticket para disfrutar del partido, una fiesta antes de realizarse el encuentro y la reserva del hotel por cuatro noches en Biltmore Hotel Miami Coral Gables. El servicio incluye transporte y souvenirs.