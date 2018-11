Sunedu: Universidades revierten tendencia en gastos para investigación

Las universidades están asignando mayores recursos para la investigación como parte del proceso de licenciamiento, revirtiéndose -de a pocos- la tendencia de que menos del 5% de sus utilidades iban dirigidas a fortalecer la investigación.

"La mayor parte de las universidades han mejorado sus presupuestos destinados a la investigación como parte del proceso de licenciamiento en marcha, que continuará a lo largo del 2019", explicó a Gestión.pe el jefe de la Sunedu, Martín Benavides .

En ese sentido, dijo que este cambio está impactando en los resultados dado que "en los últimos años hemos aumentado significativamente la proporción la trabajos de investigación que han sido publicados en revistas científicas".

"Aunque ciertamente como sistema tenemos un desafío muy grande ya que todavía ninguna universidad peruana, ni siquiera las de élite está en los grandes ranking de investigacion a pesar de los esfuerzos que hacen", apuntó.

El jefe de la Sunedu, consideró que las universidades de élites en investigación tienen que transitar hacia los mejores ranking de investigación, mientras que las universidades jóvenes y en formación tienen la responsabilidad de incorporar algunos elementos vinculados a la investigación para su mejor la calidad de enseñanza.

"Lo que también hemos notado es que las universidades asociativas que no pagan impuesto y que tienen la obligación que sus utilidades puedan ser reinvertidas en la mejora de la calidad educativa, lo que se ciertamente se ha hecho, pero la mayor proporción de esa inversión no ha ido a investigación, que no está mal, sino a infraestructura", detalló.

Ante lo cual, consideró que el proceso de licenciamiento -a través de la fiscalización- pueda cambiar este panorama para asignar mayores recursos a la investigación.

Licenciamiento

El jefe de la Sunedu afirmó que total de 58 universidades han recibo el licenciamiento de un total 145 que se presentaron a este proceso.

"Lo que implica que estamos ya en un 40% del total de universidades. De las privadas, 35% ya han sido licenciadas. De este total, una mayor proporción son asociativas -cerca del 60%- mientas que las societarias privadas, un 18%. Este resultado refleja que estamos avanzando y entrando a la recta final de este proceso", apuntó.

[Para conocer detalles de cómo avanza el proceso de licenciamiento, vea la entrevista completa al jefe de la Sunedu en la última edición de GestiónEnVivo]: