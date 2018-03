Sunat restringe acceso a información del domicilio fiscal de personas naturales

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733, ya no será posible acceder a la información del domicilio fiscal de las personas naturales con negocio en el portal web de la Sunat, lo que en opinión del abogado José Verona, es un “grave error y una mala interpretación a la citada ley”.

Hasta el último jueves era posible acceder al domicilio fiscal de las personas naturales, digitando su número de RUC o su razón social en 'Consultas RUC' de la Sunat. Sin embargo, desde ayer se restringió esta posibilidad.

"La Ley de Datos Personales protege, efectivamente, datos personales pero no datos comerciales, usados para hacer negocios. Si mi decisión es que la dirección de mi tienda o bodega sea la misma de mi casa, esta información es comercial ya que le servirá a mis proveedores y a todos los que comercialicen conmigo, por lo no debe ser obviada en la Sunat. En ninguna parte del mundo, la dirección que es usada para hacer negocios está cubierta con una Ley de Datos Personales", explicó.

El tributarista consideró que por Ley de Acceso a la Información Pública que tienen las entidades del Estado, ningún dato del RUC debe ser ocultado.

"Si voy a contratar a un proveedor para un servicio profesional y no lo conozco, lo que hacía era checar su ficha RUC en la Sunat para identificar la dirección en donde lo puedo ubicar, o si una persona natural me remite una carta de presentación con una dirección falsa también tenía la opción de advertir esta situación, pero tras esta decisión de la Sunat, se me impide hacer negocios eficientemente", detalló Verona.