Sunat podría iniciar fiscalización tributaria a magistrados tras audios, advierten expertos

En las últimas semanas diversos audios destaparon presuntos actos de corrupción en instituciones judiciales como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Poder Judicial (PJ), los que podrían ser el punto de inicio de una fiscalización tributaria, a cargo de la Sunat, con el objetivo de detectar posibles desbalances patrimoniales de los magistrados supremos .

Así lo advirtió a Gestión.pe los tributarias José Verona y Jorge Picón.

“A nivel internacional cada vez que se detectan hechos de corrupción, ya sea en Estados Unidos o Europa, la administración tributaria inmediatamente - ni siquiera pasada una semana - activa el procedimiento de incremento patrimonial no justificado”, indicó el especialista José Verona.

Lo que implica el inicio de una fiscalización tributaria a los implicados en presuntos actos de corrupción para detectar signos de riqueza.

“ No hay norma ni ley que lo establezca, aunque deberíamos tenerla. Es un procedimiento básico de toda administración tributaria . Toda administración tributaria que se respete tras la denuncias de actos de corrupción, inicia una fiscalización de incremento patrimonial no justificado”, subrayó.

Agregó que este sería una acción administrativa, que sería dirigido a un grupo específico como son los magistrados supremos, para validar si es que declararon todos sus bienes e ingresos. Así, de detectarse desbalance patrimonial se les grava con 30% del Impuesto a la Renta (IR) .

¿Está obligada la Sunat a realizar esta fiscalización? Al respecto, Verona consideró que si bien es un acto subjetivo, pero si no lo hace estaría dejando de perseguir el incremento patrimonial no justificado. “Si no lo hace, la población con justa razón puede protestar de que se fiscalice a pequeños negocios, por ejemplo, cuando no se ha hecho lo mismo con estos señores ante estas evidencias”, detalló.

En cambio para el tributarista Jorge Picón, si bien la Sunat podría iniciar una fiscalización tributaria a magistrados supremos ante las evidencias de presuntos actos de corrupción e incremento patrimonial, la misma no tendría mucho éxito debido a que no tiene acceso a la información de la UIF o de la Fiscalía de Lavado de Activos, por ejemplo, para detectar un posible desbalance .



“Cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori, se hizo una investigación de incremento patrimonial a cerca de 400 personas. Por el caso Lava Jato, entiendo que la Sunat inició también una operación sobre 300 personas potencialmente involucradas, aunque - cabe aclarar - que no necesariamente por cada caso de corrupción se inicia una fiscalización por incremento patrimonial y la razón es muy simple: dado que la información de la Fiscalía de Lavado de Activos y la UIF no es el misma y tampoco es compartida a la administración tributaria”, afirmó.

En esa línea consideró que si es posible que pueda iniciar una fiscalización tributaria, pero duda mucho que puede tener un resultado óptimo tomándose en cuenta que la Sunat tampoco cuenta con un equipo de inteligencia especial para detectarlo.

“Por fotografía política de momento deberían hacerlo, aunque dado el sistema ineficiente de la Sunat dudo mucho que tenga un resultado aceptable por los menos en el corto plazo”, concluyó.