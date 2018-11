Sunat: Incumplimiento de obligaciones tributarias le cuesta al Estado S/ 56,000 millones

Para cumplir con todas sus obligaciones el Estado requiere para el próximo año un presupuesto de S/ 168,000 millones; unos S/ 120,000 millones provienen de la recaudación de Sunat , S/ 23,000 millones provienen de otros medios y S/ 25,000 corresponde a créditos.

Así, de todo lo que percibe el Estado, la Sunat recauda el 84%, explicó Miguel Ángel Gavidia, gerente de Estrategia del ente regulador. Sin embargo, estimó que la recaudación al cierre del 2018 será de S/ 104,000 millones.

Gastos tributarios

Asimismo, Gavidia detalló que al Estado las exoneraciones le cuesta S/ 17,000 millones; mientras que el incumplimiento de las obligaciones tributarias por evasión y elusión unos S/ 56,000 millones .

"Sin todos estos gastos tributarios e incumplimientos tributarios se podría ingresar al Estado el 2018 podría cerrar con S/ 176,000 millones pero es un reto muy grande. Ya hemos emitido algunas normas para combatir la elusión tributaria y aspectos de la evasión tributaria, pero ello no implica que la Sunat salga con un garrote para que todos los contribuyentes cumplan por los S/ 56,000 millones", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que el contribuyente es un socio estratégico y que las decisiones de la Sunat no solo están vinculadas a la recaudación sino también vinculadas a apoyar a la actividad comercial del contribuyente.

"Para lograr esto una de las herramientas más fuertes que estamos visionando e implementando es el plan de transformación digital, estamos pasando toda la información del mundo físico al mundo digital. Con esto seremos más eficientes en el control", comentó el funcionario durante su presentación en el seminario de "Simplificación Tributaria y Gobernanza Institucional", organizado por ComexPerú.

De acuerdo con Sunar, 7.2 millones personas naturales tienen número de RUC, y hay 1.8 millones de personas jurídicas y personas naturales con negocio, "pero aún existe un importante número de personas ajenas al control del fisco".

Comprobantes de pago

La Sunat espera que al primer semestre del 2020 el 95% de los contribuyentes emitan comprobantes de pago electrónico. Según detalló el gerente de Estrategia de Sunat, al día reciben un promedio 4.9 millones de comprobantes de pago en información en línea.

"Hemos ofrecido una serie de distintas herramientas para que el contribuyente puede emitir desde la plataforma de Sunat o a través de unas herramientas que el contribuyente puede adquirir de la Sunat (...) Sabemos que las facturas actualmente son utilizadas para todo lo que es el factoring, el 2018 se va a cerrar con S/ 10 mil millones de facturas negociados a través de estos medios", declaró.

En esa línea, anunció que están trabajando junto a las entidades del sistema financiera para mapear todo el proceso de factoring.

"Queremos ver en qué medida la Sunat puede apoyar con una validación más ágil de datos de manera que el contribuyente que requiera un financiamiento -a través del factoring- pueda tener un proceso más ágil", agregó.

Información en línea

La Sunat cuenta con 4.9 millones de comprobantes al día y 140 fuentes de información para mapear a un contribuyente.

"Estamos creciendo en nuestra base de datos y construyendo algoritmos que permitan identificar cuando un contribuyente está utilizando una compra que según nuestros pronósticos no corresponden al giro del negocio", adelantó.

Así, detalló que se han detectado 5,000 facturas mensuales que podrían devenir en operaciones ajenas al negocio, por un monto de S/ 30 millones. Nuestro programa piloto nos dice que el 60% de los contribuyentes no han registrado estas operaciones y nos da un cierto grado de éxito.

Sin embargo, al ente recaudador le preocupa ese 40% restante que parece que sí registraron operaciones ajenas a sus negocio.

Operaciones no reales

Sunat ha detectado 4,900 proveedores de operaciones no reales; una situación similar han encontrado en casos de incremento patrimonial no justificado.

A la fecha han identificado a 7,200 negocios que aparentemente no están emitiendo los comprobantes de pago, y ya se han mandado acciones inductivas, el 52% ha reconocido ventas omitidas.