Sunat: Importaciones del Perú crecieron 9.8% en diciembre, ¿cómo cerraron el 2017?

En diciembre último, las importaciones registraron un valor CIF de US$ 3,405 millones, lo que significó un crecimiento de 9.8%, respecto del mismo mes del año 2016, reportó hoy la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Agregó que con este resultado, durante el año 2017 las importaciones totalizaron US $ 39 714 millones, con un crecimiento de 9,8% en relación al año 2016.

“Este crecimiento se sustentó en las mayores importaciones de bienes de consumo, materias primas y en menor medida los bienes de capital”, explicó.

Este fue el comportamiento que tuvo las importaciones del Perú. (Imagen: Difusión) Este fue el comportamiento que tuvo las importaciones del Perú. (Imagen: Difusión) (Foto: Difusión)

Bienes de consumo

En diciembre, el ingreso de bienes de consumo totalizó US$ 747 millones, cifra superior en 1.4% a similar mes del 2016. Las importaciones de bienes de consumo no duradero sumaron US$ 409 millones y crecieron 6.7% mientras que las de consumo duradero sumaron US$ 338 millones disminuyendo en 4.3%.

En el 2017, las importaciones de bienes de consumo totalizaron US$ 9,410 millones y aumentaron 8.6%. Los bienes de consumo no duradero registraron un valor de US$ 5,200 millones, con un crecimiento de 11.7% debido a la mayor demanda de alimentos como arroz semi blanqueado o blanqueado, los demás azúcar de caña, lentejas, manzanas frescas, arvejas partidas.

En el caso de bienes de consumo duradero, estos sumaron US$ 4,210 millones, cifra que es superior en 5% a su similar del 2016 destacando vehículos de transporte particular y aparatos de televisión a colores.

Materias primas

En diciembre, las importaciones de materias primas aumentaron en 20.8% totalizando US$ 1,674 millones, resultado explicado por los mayores ingresos de materias primas para la agricultura, combustibles y lubricantes y materias primas para la industria.

Entre enero y diciembre del 2017, las importaciones de materias primas se elevaron 17.3% acumulando un valor de US$ 18,524 millones.

La demanda de combustibles y lubricantes aumentó 38%; en el caso de materias primas para la agricultura, las compras externas aumentaron 21.3% destacando los mayores ingresos de abonos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, sulfatos, nitrato de amonio, todos para uso agrícola.

Las materias primas para la industria tuvieron un aumento de 8.7% destacando maíz amarillo duro, los demás trigos excepto para la siembra, aceite de soya en bruto, biodiesel, vacunas para medicina humana, células fotovoltaicas, nitrato de amonio para los demás usos y nitrato de amonio para uso minero.

Bienes de capital

En diciembre, las importaciones de bienes de capital, registraron un crecimiento de 0.4%, totalizando un valor de US$ 984 millones. Los rubros que tuvieron resultado favorable fueron materiales de construcción y equipos de transporte los bienes de capital para la agricultura y bienes de capital para la industria tuvieron un comportamiento negativo.

En el 2017, las importaciones de bienes de capital crecieron en 0.6%, totalizando US$ 11,761 millones. Los principales bienes de capital para la industria importados fueron maquinaria industrial de distinta naturaleza, teléfonos móviles, partes y accesorios de maquinaria industrial, máquinas automáticas portátiles para el tratamiento de la información, aparatos de telecomunicación y herramientas.

En el caso de las importaciones de equipos de transporte sobresalen principalmente las compras de vehículos como tractores, automóviles, camionetas, camiones, remolcadores, camiones grúa, locomotoras, carretillas, remolcadores, camiones de sondeo o perforación. En el caso de materiales de construcción, el valor importado fue inferior en 4.2% al año 2016 y las adquisiciones de bienes de capital para la agricultura disminuyeron 0.8%.

Países de origen

China y Estados Unidos fueron los países que se constituyeron en los principales proveedores de bienes importados en el 2017 con US$ 8,849 millones y US$ 8,048, respectivamente, concentrando ambos el 42.6% del valor total importado.

Los principales productos de China fueron teléfonos móviles, máquinas automáticas portátiles para el tratamiento de la información, aparatos de telecomunicación, motocicletas de cilindrada superior a 50 CC e inferior a 250 CC.

De Estados Unidos los principales productos importados fueron aceites de petróleo o mineral bituminoso; maíz amarillo duro; gasolinas sin tetraetileno de plomo y diésel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM.

Estos fueron los principales países y bloques comerciales de donde salieron las importaciones del Perú. (Imagen: Difusión) Estos fueron los principales países y bloques comerciales de donde salieron las importaciones del Perú. (Imagen: Difusión) (Foto: Difusión)

A nivel de bloques comerciales, en 2017 los países agrupados en APEC concentraron el 62.9% de las importaciones del país totalizando un valor de US$ 24,973 millones, cifra que representó un crecimiento de 6.5%. Los principales productos originarios de este bloque fueron materias primas, bienes de capital y bienes de consumo.

Las importaciones procedentes de la Unión Europea totalizaron un valor de US$ 4,866 millones, representando un 12.3% del total importado y experimentando un crecimiento de 11.8%.

Las importaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur) concentraron en 2017 el 10% del total importado, alcanzando un valor de US$ 3,954 millones, cifra que significó un crecimiento de 19.2% respecto de 2016.

La Comunidad Andina (CAN) explicó 8.6% de las importaciones del Perú, totalizando US$ 3,432 millones.

Finalmente, las importaciones de los países agrupados como el resto totalizaron US$ 2,488 millones, registrando un crecimiento de 6.4% y concentrando el 6.3% de las importaciones del Perú.