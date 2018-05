Sunat gana juicio a Scotiabank y evita una devolución de S/ 500 millones

La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por el banso Scotiabank en el juicio que sigue contra la Sunat, solicitando la devolución por acotaciones realizadas por operaciones no reales de compra venta de oro ocurridas entre 1997 y 1998 (realizadas por el Banco Wiese que fue absorvido por Scotianbak).

La Sala de la Corte Suprema que evitó la devolución de S/ 500 millones del fisco (producto de la actualización de intereses) que reclamaba el banco de capitales canadienses, estuvo integrada por los vocales Silvia Rueda, Carlos Arias, Omar Toledo, Pedro Cartolín y Ulises Yaya Zumaeta. Hasta el cierre de la edición Gestión esperó la respuesta de Scotiabank sobre el fallo del Poder Judicial.

El caso

La deuda tributaria de S/ 482 millones fue cancelada por Scotiabank en los años 2013 y 2014, luego de comprar el banco Wiese el 2006.

Ello como consecuencia de una acotación que realizó la Sunat al banco Wiese acusado de realizar operaciones fraudulentas en la compra y venta de oro para obtener crédito fiscal en los años noventa.

No obstante, Scotiabank impugnó ante el Tribunal Fiscal, esta decisión pero mediante el Tribunal Fiscal (TF) ratificó la acotación del fisco.

Por esa razón, Scotiabank, luego de pagar la deuda tributaria impugnó lo resuelto por el TF mediante un proceso contencioso administrativo y presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) reclamando sólo los intereses.

Argumentos

Scotiabank alegó que la acotaciones debía anularse porque los directivos denunciados en la red que se dedicaba a simular operaciones de compra de oro,, habían sido “sobreseídos” dentro de proceso penal.

Además por norma de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)no estaban obligados a llevar un sistema de control de existencias (kardex) porque el oro que compraban constituían “divisas”, como los dólares.

Por su parte el fisco, indicó que existían inconsistencias en la documentación presentada para demostrar las compras de oro, como valorizaciones de oro en fechas en las cuales todavía no había ingresado a las bóveda del banco, entre otros. Y que el banco no llevaba un sistema de kardex a pesar de estar obligado por ley ya que la SBS aclaró que su regulación no afectaba el cumplimiento de las normas tributarias.

Las claves

Tribunal Constitucional. Scotiabank planteó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de amparo cuestionando el cobro de interes legales que hicieron que la deuda de S/ 48 millones se convirtiera en S/ 482 millones que asumió con la compra de Wiese Sudameris.

Precedente. El TC determinó que la demora en resolver un expediente por parte de la Sunat vulnera derechos constitucionales (razonabilidad y otros), por lo que el contribuyente no debe asumir las consecuencias de no pagar la deuda tributaria con los intereses. (Exp. N° 04082-2012-PA/TC).

Para recordar

Doce juicios. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)detalló en sus proyecciones, que se tramitan actualmente en el Poder Judicial doce juicios con contribuyentes por más de S/ 8,400 millones contra la Sunat, de un total de S/ 8,900 millones en disputa en 55 expedientes judiciales.

Al respecto, el tributarista Jorge Picón opinó que el fisco solo podría tener éxito en un 20% o 30% de los juicios en trámite (Gestión 07.05.2018).