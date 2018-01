Sunat detectó inconsistencias en libros electrónicos de 80 mil principales contribuyentes

Julio Lira

El Jefe de la Sunat explicó que la Sunat realizará como acciones inmediatas para este verano 2018 un control de las inconsistencias en la presentación de libros electrónicos de 80 mil contribuyentes.

Víctor Shiguiyama, detalló que se trata de principales contribuyentes, ya que obligados a llevar libros electrónicos son en total 150 mil y representan el 99% de la recaudación del fisco, resaltó.

Así, producto del cruce de información, el fisco detectó que más de la mitad de los sujetos obligados a llevar libros electrónicos incurrió en algunas omisiones, por lo que le otorgará el plazo de un mes para su regularización, luego del cual se empezará a multar.

La información que se cruzará corresponde a noviembre y diciembre del 2017, y en un plazo corto se manejará inconsisntencias en tiempo real, aseguró.

Patrimonio no justificado

Asimismo, adelantó que se iniciará una mayor fiscalización al incremento patrimonial no justificado en determinados segmentos de profesionales independientes, iniciando con los médicos y abogados.

El equipo de análisis de la información de datos de la Sunat detectó inconsistencias en los ingresos de este grupo de profesionales debido al cruce de información de alquiler de salas de operaciones, cuentas de ingresos, viajes recreacionales, referencias personales de pacientes en cirujías plásticas que se cuelgan en redes sociales (facebook y otros).

Adelantó que este tipo de fiscalización posteriormente incluirá también a otros profesionales independientes, políticos y funcionarios públicos, entre otros.

Gastos injustificados

De otro lado, indicó, Sunat potenciará el control de gastos no deducibles (es decir, el que se sustenta en facturas que debieron ser boletasde pago ya que se trató de gastos personales y por lo tanto no debieron ser descontados del Impuesto a la Renta que paga la empresa (no eran deducibles).

Este uso indebido es comunmente contabilizados por las empresas familiares, medianas y pequeñas como por ejemplo, almuerzos, gastos en gasolina, compras en centros comerciales en sábados y feriados o de productos no relacionados con el giro del negocio, entre otros, que realizan los gerentes o representantes legales, dijo.

Otro control que realizará el fisco en e primer trimestre se centrará en la verificación de entrega de comprobantes de pago en restaurantes, grifos, supermercados, para mejorar el control de los comprobantes de pago que se emitan.

La primera acción será hacer visible el uso correcto de los comprobantes de pago para generar una mayor conciencia tributaria de los contribuyentes, y evitar la victimización.

Un segundo paso, será la emisión de medidas de control, como por ejemplo el uso de mecanismos de pago únicos de la empresa, prohibición de compras en determinadas horas o en feriados, adelantó.

Para estas modificaciones, el fisco usará medidas que dependen de la Admnistración y otras que propondrán a través de un cambio legislativo.

Este tipo de fiscalización también se llevará en centros comerciales.

Recordó que los recursos con los que el Estado puede atender las múltiples necesidades de la población se logran por el esfuerzo mancomunado de todos los peruanos.

“La recaudación sustenta el presupuesto público que nos sirve a todos. Entonces, ésta no es sólo una tarea de los empresarios, es también de los ciudadanos”, precisó Shiguiyama. “Los ciudadanos deben asumir que la mejora de la recaudación es tarea de todos” enfatizó.

En ese sentido, expresó su expectativa que los ciudadanos apoyen la labor tributaria exigiendo comprobantes de pago en todas sus compras de bienes o servicios. “Si sólo solicitaran boletas podríamos incrementar anualmente la recaudación en S/ 3 mil millones”, agregó.

Casa de playa

De otro lado, dentro del plan de fiscalizalización del verano, también se fiscalizará el pago de impuestos por el alquiler de casas de playa .

Shiguiyama explicó sobre el operativo que se realizará en las próximos días que buscará verificar que el alquiler de viviendas de playa haya suscrito contratos de alquiler y el pago de impuestos correspondientes.

La Sunat visitará playas del sur de Lima y en el norte del país.