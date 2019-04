Sunat detectó gastos atípicos de empresas para deducciones por S/ 70 millones al mes

La Sunat informó que mensualmente viene detectando un promedio de S/ 70 millones en comprobantes de pago de gastos atípicos de las empresas, que buscaban ser incorporados indebidamente para deducción tributaria.

A estos casos, se les envió un mensaje de texto al contribuyente advirtiendo que los gastos personales no permiten deducciones para fines tributarios o sustentar el derecho al crédito fiscal. En el 2018 se enviaron 150,000 mensajes de texto.

“Al 70% de los que recibieron el mensaje cambiaron de conducta y ya no registraron ese gasto para deducción. Para este año estaremos masificando esta forma de interactuar con el contribuyente”, subrayó hoy Claudia Suárez, jefa de la Sunat.

Agregó que esta acción de la Sunat no supone una fiscalización. “Es una comunicación con el contribuyente y le has sugerido algo. Es una medida que pretende modificar el cambio de comportamiento del ciudadano hacia el cumplimiento, antes de que presente la declaración jurada. Así pagará el tributo que le correponde y no pagará multa. Se está actuando de manera preventiva”, indicó Suárez, quien expuso hoy en el CADE Digital.

Explicó que este tipo de monitoreo lo vienen realizando gracias al uso del Big Data.

“Nosotros recibimos de las empresas un millón de facturas diarias en promedio. Metimos todas las facturas al software, que las clasifica en qué gastos son típicos y atípicos para el negocio, en función a lo que las empresas del mismo negocio hacen. Allí te sale, por ejemplo, que una empresa de consultoría tiene como compra un play station. Y eso podría ser un gasto personal. Entonces, el sistema en automático envía un mensaje de texto avisándole de ello al contribuyente”, refirió.