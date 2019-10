Las personas naturales o jurídicas que tuvieran un saldo a su favor, por haber pagado en exceso el Impuesto a la Renta (IR) en un año, podrán destinarlo a los pagos del siguiente año, así como a otras deudas tributarias administradas por Sunat, de acuerdo con un reciente criterio emitido por el Tribunal Fiscal hace unos días.

Katarzyna Dunin, directora de PwC Perú, explicó que el Código Tributario permite compensar una deuda que tuviera el contribuyente de tres formas: automática, de oficio y a petición de parte.

A modo de ejemplo, Dunin señaló que el caso más típico de una compensación automática ocurre cuando se señala en la Declaración Jurada Anual del IR que el exceso que se hubiera pagado por IR en un año determinado no se devuelva a uno sino que se desea imputarlo contra los pagos a cuenta del siguiente año.

“La sentencia del Tribunal Fiscal trae una buena noticia y es que ese saldo a favor que tenga el contribuyente por haber pagado en exceso el IR de un año no solo puede imputarse contra los pagos a cuenta, sino contra otras deudas tributarias administradas por Sunat. En dicho caso, la compensación no se da de manera automática -porque la ley no lo permite-, sino a solicitud del interesado quien la debe pedir”, precisó.

En ese sentido, la especialista resaltó que la reciente resolución aclara un supuesto que Sunat rechazaba, ya que ahora se tiene la seguridad de que la empresa y las personas naturales pueden compensar el saldo a favor del IR contra otras deudas que se tuvieran con Sunat a solicitud de parte.

“Este criterio beneficia a todos. Era un poco absurdo que, siendo el contribuyente acreedor y deudor frente a Sunat por distintos conceptos, no se pudiera compensar los montos a favor contra las deudas”, puntualizó.