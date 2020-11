A partir del lunes 30 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) agilizará la importación de los productos adquiridos en las tiendas de compras online del extranjero, cuyos trámites se realizarán de manera anticipada y 100% digital, posibilitando así que las empresas de courier los entreguen el mismo día de su arribo al país.

Este servicio, que es implementado en coordinación con las empresas de mensajería internacional o courier, beneficiará a las personas y empresas emprendedoras que realizan compras en las plataformas de e-commerce, de productos con un valor de hasta US$ 2,000.

Antes, la entrega de esas compras podía demorar de 3 a 5 días, desde la llegada al país, debido a que recién en ese momento se realizaban los trámites respectivos.

Ahora, con la nueva plataforma digital implementada por la Sunat, los productos importados podrán estar a disposición del comprador el mismo día de su arribo, debido a que las declaraciones se realizan de forma anticipada por la empresa de mensajería y, además, gozan del beneficio de garantías bancarias, para realizar los pagos de impuestos el mes siguiente del arribo.

De esta manera, los productos son liberados el mismo día que llegan al Perú y las empresas de courier quedan habilitadas para entregarlos al usuario, incluso, horas después.

Todo el proceso de recojo, traslado y entrega de esos productos importados estará a cargo de las empresas de servicios de entrega rápida; así las personas o empresas no requerirán efectuar trámites aduaneros ni logísticos.

Además, los usuarios tienen la oportunidad de hacer seguimiento a sus envíos a través de las consultas en línea en la APP Sunat o los portales de las empresas de courier.

Cabe precisar que antes de realizar el trámite de importación, siempre se debe consultar en el portal de la Sunat si las mercancías requieren de una autorización adicional por parte de otro sector, como en el caso de las medicinas, alimentos, cosméticos, entre otros.

Este esfuerzo conjunto, diseñado y desarrollado entre el sector público y privado posiciona al Perú entre los mejores en la industria de mensajería internacional, al implementar estándares de seguridad, rapidez y transparencia en sus procesos y servicios digitales integrados.

Se estima que más de 300 mil personas y empresas emprendedoras se beneficiarán con el servicio de liberación inmediata de sus compras realizadas en las plataformas electrónicas del extranjero, las cuales pueden llegar a un valor total acumulado de 180 millones de dólares al año.

De ese monto, el 75% corresponde a compras electrónicas por un valor menor a los US$ 200 y, por tanto, no tienen que pagar ningún tributo. El otro 25%, a productos cuyo valor se encuentran entre los US$ 200 y 2,000, gozando de un arancel único de 4% más IGV.

La Sunat destacó que en una situación tan compleja como la de la pandemia del COVID-19, esta nueva plataforma que agiliza la entrega en el día de los productos importados por un valor no mayor de US$ 2,000, contribuye a prevenir los contagios, porque las entregas se realizan en el domicilio, sin necesidad de traslados físicos a ninguna dependencia o local público o privado.