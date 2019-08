En lo que va del año, la Sunass ha supervisado el gobierno corporativo de 48 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Como producto de dichas acciones, seis gerentes generales han sido removidos por el directorio de las empresas o el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) al no cumplir con los requisitos para ejercer el cargo.

Esto como parte de las acciones de supervisión y monitoreo a las EPS sobre la composición de los directorios, adecuación estatutaria, el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en impedimentos para ejercer cargos de gerentes generales o directores y la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo en el país.

“Trabajar en base a altos estándares de transparencia, profesionalismo y eficiencia no solo permitirá una mejor administración de las empresas de agua y saneamiento, sino también las hará más competitivas y sostenibles”, manifestó el presidente de Sunass, Iván Lucich.

Lucich añadió que Sunass verifica que los directivos de las empresas cumplan con los requerimientos legales y no se encuentren comprendidos en los impedimentos establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, como contar con un título universitario en Administración, Ingeniería, Derecho, Economía o Contabilidad; acreditar experiencia profesional no menor de cinco años en cargos directivos o de nivel gerencial; que no estén condenados por delito doloso y no desarrollen actividades relacionadas directa o indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento, entre otros.

Es importante indicar que el regulador no designa ni ratifica directivos. Lo que hace es evaluar y determinar si estos cumplen con los requisitos y no estén impedidos para ocupar los cargos que ejercen.

-Dato-

En el país existen 50 EPS bajo el ámbito de Sunass (Sedapal que pertenece a Fonafe).