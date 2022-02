En marzo próximo concluye la gestión -que duró cinco años a excepción de uno- de los cinco presidentes de los organismos reguladores (Sunass, Ositran, Osiptel y Osinerming). Ante ello, a inicios de año -específicamente en febrero- empezó el concurso público para la selección del presidente del Consejo Directivo de cada uno de estas instancias.

Así el último martes 22 de febrero venció el plazo para la recepción de postulaciones que implicó la presentación de currículum vitae, una declaración jurada de no tener incompatibilidad para ser designado como presidente del Consejo Directivo y la declaración de integridad.

¿A manos de quién está este proceso? de la PCM, a través de una comisión de selección conformada por cuatro 4 integrantes, 3 de los cuales serán miembros permanentes, siendo el cuarto integrante propuesto por el ministro del sector en el que opera el organismo regulador. Actualmente -tras los cambios efectuados ayer por Aníbal Torres- estas personas integran el comité de selección:

Permanentes:

Herber Cusma Saldaña en representación de la PCM, que preside la comisión

en representación de la PCM, que preside la comisión Eloy Munive Pariona en representación de la presidencia del Consejo de Ministros.

en representación de la presidencia del Consejo de Ministros. Juan Zecenarro Monge en representación del MEF.

No permanentes:

David Caballero Llanos , en representación del MINEM que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

, en representación del MINEM que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin. Bartolomé Cueva Sáenz, en representación del MTC que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Ositran.

en representación del MTC que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Ositran. Virgilio Tito Chura , en representación del MTC que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Osiptel.

, en representación del MTC que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Osiptel. Salatiel Marrufo Alcántara, en representación del MVCS que conforma la comisión de selección de los postulantes al cargo de presidente del Consejo Directivo de Sunass.

Tras la recepción de los CV u otros documentos de los postulantes, ¿qué pasos siguen? Patricia Benavente, expresidenta del Ositran, explicó que las certificaciones académicas y requisitos que se exigen a los postulantes están regulados en el reglamento de la ley marco de organismos reguladores que es la Ley No. 27332.

“Por lo que ello no se puede cambiar”, subrayó. Tras la primera etapa en la que los postulantes presentan la documentación que sustenta sus conocimientos y experiencia de no menos de tres años para cargos gerenciales y de alta dirección y de no menos de cinco años de experiencia en materias que configuran el objeto de competencia del organismo regulador, viene la etapa de evaluaciones.}

“Los postulantes pasan por una evaluación curricular para validar el cumplimiento de los requisitos para el cargo y depurar aquellos que no los cumplen que la hace la secretaria técnica. Tras ello -los que pasan esta fase- pasan para una evaluación psicológica y luego por una prueba escrita, de conocimiento. Antes se les pedía a los postulantes la presentación de un ensayo sobre un tema que se establecía al inicio del proceso de selección. En esta ocasión no se ha publicado un tema, pese a que era una buena práctica ya que era materia de conversación en la entrevista personal con el comité de selección”, explicó.

Recordó que a la entrevista pasan los candidatos que han pasado por todos los filtros (curricular, psicológica y prueba de conocimiento), es parte de la etapa final.

“Se alguna manera hay un margen de discrecionalidad o subjetividad en la entrevista final, por eso es muy importante que los integrantes del comité de selección sean profesionales de perfil técnico, que estén en capacidad de sostener una discusión profunda sobre la problemática en el sector que le corresponde a cada regulador”, subrayó.

Una vez que se asignan los puntajes finales en la entrevista personal a cargo del consejo de selección, estos sesión para elegir una terna (que son las tres personas con las mayoras calificaciones) que se va a proponer al premier, MEF y al ministro de sector de regulador, la que se eleva finalmente al presidente.

“En abril tendremos a los nuevos presidentes de los organismos reguladores”, precisó.

-Implicancias de la presencia de un afín a Perú Libre en el comité de selección-

Un hecho que llamó la atención ayer es que entre los cambios realizados por la PCM al comité de selección, genera especial preocupación la designación como miembro no permanente, de David Fernando Caballero Llanos en reemplazo de César Gerardo Núñez Anamaria, a cargo de la comisión de selección de los postulantes a la presidencia del Osinergmin.

¿Quién es Caballero Llanos? Actualmente se desempeña como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de confianza.

Igualmente es presidente de Radio Disco, también conocida como Latina, que apoya al Gobierno de Castillo, respaldo que ya se había dado en las elecciones generales.

Radio Disco S.A. transmite Radio Latina (990 AM), la misma que transmite el programa “Palabra de Maestro” que sirvió como una plataforma proselitista de Castillo Terrones en la pasada campaña electoral.

¿Qué impactos tendrá en la elección de los organismos reguladores la presencia de una persona vinculada al partido de Gobierno? sobre el particular Benavente recordó que la razón por la que se creó organismos reguladores independientes y ajenos a la vaivenes del Gobierno de turno era garantizar a los usuarios, inversionistas y al propio Estado que decisiones vinculadas con fijación de tarifas, de inversión y de imposición de sanciones a las empresas concesionarias, se iban a manejar de manera técnica, autónoma, imparcial y sin criterios políticos.

“Si se toma en cuenta ello, siendo consistente y respetando la institucionalidad, los miembros del Ejecutivo que participan del consejo de selección tienen que designar -como parte de este- a funcionarios de alto nivel de sus sectores, con un perfil muy técnico y con un currículum que dé cuenta de calificaciones profesionales y ética”, mencionó.

Agregó que no existe una ley que prohíba que los integrantes del comité de selección que tengan filiación o vínculos con algún partido político .

“Aunque si la meta es ingresar a la OCDE, se tiene que dar señales que demuestren el respeto a los valores y principios de la OCDE, en particular a la autonomía de los organismos reguladores, designando como parte del comité de selección a perfiles técnicos cuya calidad profesional y ética no genere dudas y sin vinculación partidaria ”, subrayó.

Para la especialista dijo que este tipo de decisiones -de nombrar a una persona vinculada al partido de Gobierno como parte del comité de selección- está generando una controversia/duda sobe el carácter técnico que se va a seguir para la elección de los presidentes de los organismos reguladores. “ S e está creando una sombra de duda, un ruido y una controversia que es innecesaria ”.

Nota:

Fuentes consultadas por este diario indicaron que se haría pública a más tardar hoy la lista de profesionales que presentaron su documentación para postular a cada uno de los organismos reguladores, al ser un concurso público abierto.

Gestión supo que tanto el actual presidente de Osiptel, Rafael Muente, como de Ositran, Verónica Zambrano, están participando del proceso apuntando a la reelección.