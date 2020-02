Con el objetivo de formalizar a los guías oficiales de turismo y a más trabajadores del sector turístico, como transportistas, camareros, entre otros, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha elaborado un protocolo de fiscalización con el objetivo de realizar inspecciones en el sector.

De antemano, este tema generó controversia en el sector turístico pues tanto desde el gremio empresarial como los propios guías turísticos no desean que estos últimos sean inscritos como trabajadores fijos en las planillas de las agencias de viaje.

Desde el lado de los guías turistas, explican que es la propia flexibilidad del trabajo la que les permite laborar como independientes y recibir honorarios de cuatro o cinco empresas en simultáneo. Por tanto, consideran que al ser inscritos en la planilla de una empresa su salario puede disminuir de manera considerable.

Fuentes de Gestión.pe revelaron algunos detalles de lo que contendrá este protocolo de Sunafil, el cual aún está sujeto a modificaciones y será evaluado por las instancias correspondientes antes de oficializarse.

Sunafil establece tres categorías de indicios para inferir la existencia de un vínculo laboral entre una empresa y un trabajador del sector turístico. Estas tres categorías están clasificadas como indicios en la prestación de servicios, en la subordinación y en la remuneración.

En cuanto a indicios en la prestación de servicios, Sunafil considera que existe indicios de vínculo laboral si el servicio de los guías turísticos es realizado de manera "exclusiva, constante y permanente. Además, si existen trabajadores dentro de la empresa que cumplen una labor similar, también será un indicio para demostrar que existe un vínculo laboral entre el guía turístico y la empresa.

En cuanto a la subordinación, Sunafil considera que la programación periódica para la prestación del servicio, el uso de indumentaria de trabajo y equipos de protección, la participación en capacitaciones patrocinadas son hechos que demuestran laboralidad.

Mientras que los depósitos realizados de forma periódica y por montos regulares o las boletas o comprobantes de pago son hechos que demostrarían una remuneración constante producto de un vínculo laboral.

-Canatur se opone-

“Ese protocolo es inaceptable, inaplicable y no puede ser aceptado por el sector empresarial”, dice Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en diálogo con Gestión.pe

Canales señala que, de buena fe, Canatur otorgó una lista con sus asociados a Sunafil durante las reuniones que mantuvieron para resolver este caso. Sin embargo, Sunafil utilizó dicha lista para realizar 50 fiscalizaciones de las cuales tiene planeado imponer multas a las empresas.

El presidente del gremio turístico señaló que este viernes presentará las observaciones al protocolo elaborado por Sunafil y también solicitarán que se declaren nulas las 50 fiscalizaciones realizadas por Sunafil.

"No vamos a permitir arbitrariedades en un lugar donde generamos trabajo a diferentes actores de la cadena de servicio. Se está pretendiendo que los trabajadores eventuales sean incorporados a las planillas de los hoteles. Esto no responde a la realidad del sector turístico ni al contexto. Las leyes no pueden ser abusivas ni arbitrarias", manifestó Canales.

Según sostuvo, su posición cuenta con el respaldo del viceministro de Turismo, Guillermo Cortés, quien también ha participado de las reuniones con Sunafil. Canales dijo que el tema también se viene discutiendo en la Mesa Ejecutiva de Turismo, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Vamos a plantear que se anulen este tipo de fiscalizaciones abusivas y arbitrarias desconociendo las prácticas laborales del sector turismo. Caso contrario, vamos a vernos obligados a tomar acciones legales por abuso de autoridad”, señaló Canales.