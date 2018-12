Subiría valor de exportaciones de arándanos peruanos por dificultades en Chile

Los exportadores peruanos de arándanos se beneficiarán con el incremento de los precios de sus productos en el mercado internacional, como efecto colateral de los graves problemas que afrontan los productores chilenos de este fruto.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú es el segundo exportador mundial de arándanos , después de Chile. A junio del 2018, los arándanos representaban el 15% de las exportaciones de frutas peruanas, solo después de las uvas (27%) y paltas (24%).

En Chile, cierto número de agricultores perdieron sus cultivos de arándanos debido a las fuertes lluvias y el granizo que afectó el centro del país, donde se concentra la producción cuyo periodo de cosecha empieza en diciembre. A esta situación se suma la huelga de estibadores en el puerto de Valparaíso, que ya suma 32 días y no da muestras de estar cerca de su fin, lo que les dificulta o retrasa los envíos.

Alfonso Velásquez Tuesta, quien fue presidente de Sierra y Selva Exportadora hasta enero del 2018, dijo a Gestion.pe que las exportaciones peruanas de arándanos están creciendo por la calidad de la producción y por las inversiones realizadas por los exportadores. Sin embargo, la coyuntura chilena tendría un efecto beneficioso para los productores locales.

"La coyuntura que vive Chile lo que va a permitir seguramente es que el precio peruano del arándano alcance un mejor nivel. Ante la no presencia de Chile, durante el tiempo que se mantenga esta situación, nuestros precios se elevarán, lo que significará un mejor retorno", manifestó.

Sobre este punto coincidió Juan Varilias , presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), quien sin embargo advirtió que existe el riesgo de que el alza de precios de los arándanos peruanos sea seguida por una abrupta caída en los precios en el mercado internacional, por una sobreoferta en el momento en solucionarse los problemas de Chile. “Ese es más o menos el juego que suele presentarse con los productos frescos”, indicó.

Pequeños productores



Alfonso Velásquez indicó que, a diferencia de Chile, donde este negocio es propio de los grandes empresarios, en el Perú más del 20% de la producción nacional de arándanos proviene de productores de menos de 10 hectáreas, quienes se benefician directamente con el incremento de las exportaciones.

Señaló también que en el año 2017 las exportaciones peruanas de arándanos superaron los US$ 360’000,000 y que a octubre de este año ya sumaban US$ 381’000,000. "Con seguridad, para el cierre de este año superaremos los US$ 500'000,000 en exportaciones de arándanos", proyectó, al margen de la coyuntura actual del país del sur.