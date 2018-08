¿Por qué ha subido la morosidad en las mypes?

La pyme, en el último semestre, ha subido casi 0.5%. Esto demuestra que los efectos políticos y climatológicos han generado una repercusión de sobrendeudamiento sobre las empresas. Esto demuestra la alta fragilidad del sector empresario ante impactos externos. Tenemos que empezar a consolidar procesos que tengan estructuras fundamentos económicos y financieros solventes ante estas coyunturas.

Lo que ha pasado con el país en el ultimo año han sido fenómenos climatológicos y coyuntura política de inestabilidad, lo cual ha generado paralisis de actividad económica y empresarial, y desconfianza. No debería generar un % de mora tan alto, un indicador que haga que la mediana empresa y pymes incumpla obligaciones.

Lo otro es que se debe trabajar mucho en el sistema financiero en encontrar herramientas que le den mayor liquidez a las pymes.

Esta el sistema de facturas negociables pero hay poco tiempo en el mercado por lo que hace falta afinar y ajustar los procesos para que la colocación sea mas fluida y se habilite liquidez a las pymes.

Y en el tema de la cadena de pagos?

En el último trimestre lo que hemos visto es que la cadena de pagos se ha acentuado en negativo. Se han alargado los tiempos de las obligaciones de los clientes a favor de los proveedores. Esto denota falta de liquidez en el mercado. Después de una paralisis en la economía peruana, hay sectores que han resentido mas que otros. Por ejemplo construcción, servicios, comercio, han ido sintiendo la connotación política.

El sistema financiero todavía no tiene todas las herramientas financieras necesarias para hacer que el empresario o el sector peruano que quiera invertir, pymes, puedan generar formas de adquirid capital de trabajo, no barata, pero lo suficientemente accesibles para generar rentabilidad adecuada.

Hay herramientas que no se están dando, creo que la SBS debe comenzar a reducir sus restricciones para colocar mayor riesgos de parte de las entidades financieras. La SBS tiene un modelo muy rígido en base al riesgo y a la evaluación. Nos ha hecho tener un sistema bancario muy solvente y tener provisiones por las evaluaciones pero ha generado un encarecimiento del crédito y una excesiva rigidez. Esto evita el acceso al crédito por parte de las pymes.





Cuando el crédito es caro, el empresario igual se endeuda de forma cara y lo que se genera es un default en la cadena de pagos que conlleva a una quiebra o una salida del mercado, una exclusión financiera absoluta.

En otro tema, el sistema financiero tiene, por obligación, que encontrar salidas a situaciones de evaluación de riesgo alto. Cuando hay una evaluación, lo que se tiene que hacer es generar garantías, fianzas o avales. El problema es que el sistema financiero peruano es garantista absoluto.

Pensamos que el empresario es una agencia inmobilaria porque por cada sol que se genera, se pide una garantía. No hay empresarios que puedan tener una actividad rentable. Si una pyme quiere hacer empresa y tiene facturación de 2 millones y tiene que invertir medo millón en tecnología o capital de trabajo, necesitará tener garantías inmobiliarias. Esa es la traba del empresario peruano.

Creemos que tamiben habrá reactivación económica y que habrá crecimiento de 4% pero cuando se habla de eso, no quiere decir que la demanda interna crezca en la misma proporción. Lo que buscamos es que crezca el PBI pero, además, que los sectores que impactan en la demanda interna crezcan más para que se genere dinamismo.

Hoy estamos en elecciones y, a nivel de provincias, se trabaja mucho en base a los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. Si no ejecutan, las pymes, que trabajan en relación a ello, tampoco trabajan. Por eso se genera esta percepción de inactividad. En Lima, la percepción es distinta porque la actividad empresarial no depende del Estado. Hay consumo y comercio más fuerte. Las principales ciudades no dependen pero en el resto sí.

El sobreendeudamiento en las pymes es un fenómeno transitorio y cíclico. Va a terminar enk algún momento y calculamos que sea a fines de año. Esto implicará que las empresas bajen su endeudamiento y accedan a nuevos créditos. Pero en el sistema financiero no tnemos un proceso en el que las empresas endeudadas puedan rápidamente puedan ingresar a ser sujeto de créidto y ahí viene el déficit con las pymes.

Por último, señaló que se deben generar productos financieros coherentes con sus actividades. Por ejemplo, si se debe generar una garantías consistentes con los rubros de las empresas mismas. Además, resaltó que se debería generar mayor confianza en las empresas.





https://gestion.pe/tu-dinero/morosidad-creditos-empresas-crece-otorgados-personas-237165