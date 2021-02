La oferta de electrodomésticos y artículos de cómputo en el país es insuficiente para atender la demanda que se espera para este primer trimestre, por lo cual sus precios están al alza, manifestó Javier Ugarte, gerente general de Indurama en Perú y directivo del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El desabastecimiento y el aumento de los precios se explican por la gran demanda que se registró en los últimos cuatro meses del año pasado, con mayor énfasis en diciembre, y por las dificultades que persisten en la importación. El incremento de la demanda se debe, por un lado, a que las familias pasan más tiempo en sus hogares y buscan artefactos que les brinden mayor comodidad. Por otro lado, la venta de laptops, PC, tablets, micrófonos y otros artículos de cómputo es alta debido a que ahora todas las familias los requieren para el teletrabajo, la teleeducación o el entretenimiento dentro del hogar.

Además, debido a las cuarentenas establecidas en el mundo a lo largo del año pasado y a la paralización parcial de la economía, los barcos viajaban con menos contenedores, por lo cual los costos de tránsito se elevaron, explica Ugarte. Estos aún no se han regularizado, pues entre enero y febrero del año pasado se pagaba unos US$ 2,000 por el transporte de un contenedor desde países asiáticos hasta el Perú, mientras que el costo promedio ahora es de US$ 8,000.

“Los precios de estos productos están yendo en constante aumento. Desde octubre hay una tendencia al alza, que ya suma 15% en promedio. Los artículos de cómputos son los que más rápido han subido de precio”. afirmó.

Campaña escolar

Como lo han señalado diversos actores del mercado en los últimos meses, la teleeducación ha cambiado de manera drástica la campaña escolar. Las ventas de artículos de librería van a reducirse mientras las de computadoras, laptops y afines crecerán aceleradamente.

El integrante del gremio estimó que la campaña escolar traerá un crecimiento de las ventas de computadoras, laptops y afines en 50% durante febrero y marzo, en comparación con los mismos meses del año pasado. En abril las ventas serían similares, pero sería más adecuado compararlas con las de 2019, pues en abril último las ventas fueron nulas debido a la estricta cuarentena.

No obstante, las comercializadoras no están preparadas para la alta demanda que ahora se espera para dicha campaña, pues el proceso de importar tarda entre seis y ocho meses. Entonces, en agosto y setiembre, cuando se hicieron las compras pensadas en la campaña escolar, los importadores no tenían en el panorama la segunda ola ni la nueva cuarentena. “No creo que la oferta alcance, va a haber una cierta escasez”, manifestó Javier Ugarte.

En paralelo se está desarrollando la campaña de verano, que tiene como producto estrella a las refrigeradoras. En enero del presente año se vendieron 40% más que en el mismo mes del año pasado. Asimismo, apenas anunciada la nueva cuarentena, se formaron largas colas en las tiendas de retail para adquirir este y otros electrodomésticos, señala.

“Sobre la cuarentena, hay dos supuestos en el inconsciente de todos: uno es que no va a durar 15 días y el otro es que va a haber escasez de muchas cosas, como ocurrió en la cuarentena pasada. Entonces, la gente ha salido como loca a comprar”, afirmó.