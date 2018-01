SRM SAFI lanza servicio de factoring digital en Perú

La multinacional brasileña SRM SAFI, que opera en el Perú desde hace tres años, lanzó su servicio de factoring internacional de manera digital y online.

“Ahora se puede recibir dinero de forma inmediata, desde cualquier aparato electrónico”, explica el CEO de SRM SAFI en Perú, Rui Matsuda.

El ejecutivo sostiene que el cliente reciba, inmediatamente, una notificación de la operación vía correo electrónico.

SRM SAFI con su nueva plataforma digital que cuenta con know how en factoring sin recurso. Es decir, l a multinacional asume el riesgo de deuda de sus clientes no sólo en mercado nacional, sino también en las importaciones y exportaciones.

Tanto los fondos Comex como el Exodus están registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

La empresa opera en Perú y Chile desde hace tres años, SRM SAFI es una multinacional administradora y gestora de fondos de inversión,