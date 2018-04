Sprott proyecta guerra comercial y disparada del oro a US$ 1,400

El oro se disparará y alcanzará el nivel más elevado en cinco años si estalla una guerra comercial global, según Rick Rule, máximo ejecutivo de Sprott U.S. Holdings Inc., que está en el mercado hace cuatro décadas.

El lingote podría superar los US$ 1,400 por onza en 2018 en tanto las tensiones comerciales cada vez mayores llevan a los inversores a refugios y tres décadas de mercados de bonos alcistas se acercan a su fin, dijo Rule, que hablará el miércoles en una conferencia en Hong Kong.

El oro al contado cotizaba a US$ 1,337.50 este martes tras registrar tres trimestres consecutivos de avances y las tenencias de los fondos que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) rondan los niveles más altos en cinco años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a la importación de acero y aluminio y trata de aplicar más restricciones a las inversiones de China.

La economía más grande de Asia tomó represalias imponiendo sus propios aranceles el lunes, y se anticipa que esta semana EE.UU. publique una nueva lista de productos chinos a gravarse con aranceles.

Una guerra comercial podría afectar la demanda de activos estadounidenses justo mientras se infla el déficit presupuestario, y el dólar quedaría vulnerable si los compradores internacionales rechazaran la deuda estadounidense.

“En los 40 años que llevo en el mercado de oro, el factor determinante más importante para su precio ha sido la confianza internacional en el dólar estadounidense y en particular, en el dólar estadounidense expresado por el bono del Tesoro de EE.UU. con vencimiento en 10 años”, dijo Rule en entrevista el 29 de marzo.

“El hecho de que EE.UU. parezca encaminarse a una guerra comercial de suma cero comenzó a dar la impresión de que será malo para todo el mundo, no solo EE.UU. La posibilidad de un duelo comercial sin ganadores sin duda es motivo para estar un poco preocupado”.

Deuda

La deuda federal, estadual y local acumulada en EE.UU. —tanto en el balance como los programas de gasto social— en relación con los niveles de ahorro e inversión en la economía sumará preocupación por el poder adquisitivo del dólar en el largo plazo, en particular ante los bajos rendimientos actuales, dijo Rule.

El crecimiento del ingreso y el ahorro en Asia, región que tiende a comprar oro, también podría aumentar la demanda, agregó. Sprott U.S. Holdings es una filial de Sprott Inc., con sede en Toronto, que administraba US$ 11,500 millones canadienses (US$ 8,900 millones) al 31 de diciembre.

Una distensión de la guerra comercial entre China y EE.UU. podría aplacar el entusiasmo de los alcistas. El lunes, China instó a negociar para no dañar más las relaciones y reiteró su postura de que las disputas deberían zanjarse dialogando.

Además, la mayor reforma impositiva de EE.UU. en años, sancionada por Trump en diciembre, estimulará más la economía estadounidense y podría achicar el impacto sobre el déficit presupuestario.

A fines de febrero, BNP Paribas SA predijo que el lingote probablemente esté más barato a fin de año que a comienzos del año, en tanto se proyectan cuatro aumentos de tasas de la Reserva Federal para 2018, e IHS Markit prevé que el oro caiga a US$ 1,200 para fin de año.