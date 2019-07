SPH: No tiene sentido importar gas de Bolivia en lugar de promover la inversión en exploración

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, cuestionó los acuerdos de integración energética firmados por Perú y Bolivia, y señaló que se generan más interrogantes sobre el mismo, que beneficios para el país. Cantuarias consideró que es necesario promover una mayor exploración de gas natural en el país, antes que importar el combustible desde Bolivia.

"¿Por qué importar gas de Bolivia en lugar de promover la inversión en exploración y desarrollo de gas peruano? No tiene ningún sentido. Si el Perú no tuviera potencial de exploración de gas, perfecto. Si Perú no tuviera reservas de gas, perfecto. Perú no es así. ¿Por qué no promovemos la inversión y exploración en el Perú, que genera regalías, que genera canon, que genera empleo y que nos permite ahorrar US$ 5,000 millones en combustible, y que nos permitiría además tener un costo de acceso a la energía más barato?. Creo que el acuerdo de Bolivia genera más interrogantes que beneficios", enfatizó durante su participación en La Hora del Gas.

Cantuarias también puso en debate la política de masificación de gas natural en el país. Señaló que la pronta licitación del proyecto siete regiones debería poner en debate sobre la mesa la viabilidad de la política de uso el gas en el Perú, pues en dicha concesión resultaría costoso adquirir dicho combustible para las industrias producto del modelo de subsidio cruzado.

"El proyecto siete regiones se sigue basando en el transporte virtual y el transporte virtual hace que el precio del gas natural no sea lo suficientemente competitivo. ¿Por qué la industria va a tener que pagar un costo de gas mayor por un modelo de masificación que claramente no es el más competitivo? Invitamos al Gobierno a revisar la política de masificación de gas natural aprovechando el debate del proyecto siete regiones", apuntó.

Respecto de la importación de GLP proveniente de Bolivia, Cantuarias señaló que el balón de GLP no llega en precio competitivo en el sur del país por un problema en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el cual no llega a quienes deberían recibirlo por ser entregado en los recibos de luz en zonas donde no hay electricidad.

"Si queremos que el GLP llegue de manera competitiva a la zona sur del país, tenemos que hacer que el FISE funcione con el programa Juntos y se entregue con el plan energético", indicó.