SPH pide al gobierno restaurar principio de autoridad tras toma del Lote 95

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) calificó como inaceptable la toma de las instalaciones del Lote 95, ubicado en Loreto, por parte de los pobladores de la localidad de Bretaña (Requena - Loreto).

El Lote 95 operado por la empresa PetroTal liderada por personal peruano, fue tomado el domingo por aproximadamente 70 pobladores que reclaman atención del gobierno para tener acceso a servicio eléctrico, seguridad alimentaria y otros asuntos relacionados a la salud y educación.

Cabe recordar que la operadora del Lote 95 donó un generador de electricidad bajo el compromiso de que la Municipalidad con la población asumiría los costos de combustible, algo que ahora es rechazado por la población.

"Lamentamos esta situación que se repite luego de que a fines del año pasado pobladores de la comunidad Mayuriaga cortaran el Oleoducto Norperuano para que el gobierno atienda sus demandas. Pedimos a las autoridades a ejercer su labor para que retorne la calma y el Lote pueda volver a operar"; señaló el presidente del gremio, Felipe Cantuarias.

Recordó que el pasado 18 de marzo, la SPH envió una carta al ministro del Interior, Carlos Morán, para poner en aviso sobre las amenazas de los pobladores de tomar los ríos, el oleoducto y las instalaciones petroleras en Loreto, pero que a la fecha no se ha recibido aún ninguna respuesta.

Además, agregó que el pasado 13 de marzo el tema también fue informado por la SPH en la mesa Minero Energética, donde participan representantes del viceministerio de orden interno, quienes dijeron desconocer lo que estaba pasando.

"Había una amenaza que los mismos dirigentes se encargaron de difundir en los medios de comunicación, indicando que tomarían los ríos de la región y asaltarían las instalaciones petroleras cerrando las válvulas y paralizando las actividades de los lotes, entre ellos el lote 95. Se les comentó este hecho a los representantes del ministerio del Interior, dijeron que lo verían, pero finalmente la amenaza se ha concretado", dijo Cantuarias.

Reiteró que la violencia como vehículo para obtener la atención del gobierno es algo que se debe erradicar; en ese sentido destacó la plena disposición al diálogo de la empresa PetroTal para escuchar a los pobladores de sus zonas de influencia.

"La empresa siempre ha mantenido un diálogo abierto y esta vez no será la excepción, ellos tienen un plan de inversiones para la zona que bordea los US$ 365 millones en un periodo de 3 a 5 años , con una visión de desarrollo sostenible y respeto por el medio ambiente, solo en lo que va del desarrollo del proyecto durante las pruebas de producción en Bretaña, la empresa ha pagado casi US$ 5 millones en impuestos, dinero que bien ha podido ser utilizado para abastecer de electricidad en favor de la población", dijo.

El empresario dijo que a esta situación se suman programas sociales que todo proyecto de esta naturaleza desarrolla. "Pero nada de esto será suficiente si el gobierno central y regional esquivan su rol que va más allá de cobrar impuestos, recibir las regalías y el canon, tienen que ser los líderes, los principales gestores de desarrollo de las comunidades productoras, tiene que hacer su trabajo", acotó.