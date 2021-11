El Ministerio de Energía y Minas (Minem) lleva casi dos semanas sin un viceministro de Hidrocarburos pese a que el actual gobierno ha generado expectativas en la población en torno a la masificación del gas natural, una nueva ley de hidrocarburos, y en su agenda está presente que la petrolera estatal Petroperú participe en la exploración y explotación petrolera, entre otros.

El último viceministro de Hidrocarburos, Enrique Bisetti Solari, renunció el 31 de octubre último tras el cambio del titular del sector. Desde esa fecha, el sector privado mantiene la expectativa de reunirse con funcionarios del Minem para conocer la propuesta final de la nueva ley orgánica de hidrocarburos.

Cabe indicar que, a inicios de noviembre, el director general de Hidrocarburos del Minem, Erick García, declaró que ya tiene en cartera la propuesta, que será importante “no solamente para dinamizar inversiones sino también para llevar los beneficios de la industria petrolera a las poblaciones”, pero no dio mayor detalle pues la iniciativa primero deberá pasar por la revisión de otros ministerios.

En entrevista con Gestión.pe Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), se refirió a la preocupación de los empresarios respecto a que se estaría dejando pasar la oportunidad de aprovechar el ciclo de altos precios de petróleo y gas.

¿Cuál es hoy la principal preocupación del sector?

Que comiencen a solucionarse los tres grandes problemas que tenemos hoy en el país, la pandemia, reactivar la economía y recuperar los empleos, y eso pasa por restaurar la confianza en los inversionistas y en el país. Esperamos además que el presidente Pedro Castillo anuncie la pronta reactivación del sector hidrocarburos que es fundamental ante el alza de los precios internacionales de los combustibles, como el gas y petróleo, de los cuales Perú también es productor.

¿Han tenido oportunidad de revisar la propuesta de la nueva ley orgánica de hidrocarburos?

No hemos tenido la oportunidad hasta ahora de saber cuál es la propuesta en la que ha trabajado el Minem que luego llevará ante el Consejo de Ministros y después al Congreso de la República. Con el ingreso del nuevo ministro (Eduardo González) no se ha designado a un nuevo viceministro de Hidrocarburos y no se han dado luces sobre hacia donde vamos. Hemos hablado con el viceministro de Minería sobre líneas generales muy positivas pero no hemos tenido oportunidad de saber los lineamentos de política pública.

A dónde debe apuntar la nueva ley

El diagnóstico es claro, necesitamos reactivar la industria y trabajar en cinco grandes temas que ya es de conocimiento del ministerio. Por eso esperamos que el proyecto al que se refieren sea el que se trabajó anteriormente (2019) a nivel de industria y otros actores sociales. No sabemos si la Dirección General de Hidrocarburos le hizo cambios pero estamos a la espera de ser convocados. Lo que queremos es contribuir a la reactivación del sector y recuperar las inversiones.

¿En qué situación están las inversiones?

Hay que tener en cuenta que obtener la licencia para explorar hidrocarburos puede tomar entre cuatro y cinco años en Perú, cuando en otros países no pasa de los seis meses. Si nos queremos poner a tono tenemos que simplificar plazos, no podemos segur exigiendo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para explorar, eso nos saca del ciclo de inversiones, y como se sabe las inversiones en exploración se han caído a cero, con eso estás poniendo en riesgo la seguridad energética del Perú, tanto de petróleo como de gas.

Asimismo, también se necesita una ventanilla única. Hoy cualquier entidad del Estado puede opinar de forma negativa y se te deniega la licencia, entonces los inversionistas consideran al Perú como un país donde no hay predictibilidad.

¿Qué otros puntos debe incluirse?

Se necesita un marco contractual que sea atractivo y eso pasa por empatar los contratos de petróleos y gas a 40 años, y extender los contratos a diez años en la medida que se pueda recuperar la producción de forma inmediata. Que permita a Perupetro diferentes formas de contratación con el sector privado, asimismo, que se flexibilice la regulación respecto a quiénes pueden venir a invertir.

Otro elemento es la necesidad de mejorar la infraestructura de gas y petróleo a través de incentivos. Entre otros puntos, lo principal también es la seguridad jurídica, claridad en el tema de consultas previas, planes de abandono, definir quiénes son lo responsables de las remediación de pasivos ambientales, y un rol más activo de Perupetro de acompañar las inversiones desde el día uno. En resumen, lo que proponemos es ponernos a tono con la legislación de Colombia, Ecuador, Brasil y hasta Bolivia.

Si no se hace pronto...

Estaremos perdiendo la oportunidad de un buen ciclo de precios.

¿El concepto de rentabilidad social debe mantenerse?

Este enfoque se habló con el anterior ministro pero ya no se ha vuelto a tratar. Con las nuevas autoridades lo que se ha escuchado es más bien de proyectos extractivos en base al respecto a la comunidad y medio ambiente que es un concepto más fácil de entender para el ministerio y la industria.

Finalmente, el Minem retomará este viernes el diálogo con las comunidades de Loreto que mantienen paralizado el Oleoducto ¿Cómo solucionar esta problemática?

Es positivo que se restaure el diálogo y sabemos que la problemática de cierre de brechas es complejo porque viene de gobiernos anteriores, por compromisos u ofertas que no se cumplieron. Lo que debe hacer el gobierno es llevar un paquete de proyectos que efectivamente se puedan implementar para restaurar la confianza en la población.

Lo poco que he podido conversar con el viceministro de Minería es que tiene el panorama claro y esperamos que ayude a levantar la huelga porque actualmente hay afectación en el Lote 95 y en el corto plazo también habrían problemas para operar el Lote 192 que estará a cargo de Petroperú.