Southern: Tía María viabilizará proyectos de inversión por US$ 8,000 millones

La ejecución del proyecto Tía María viabilizará el desarrollo de cuatro proyectos mineros por un valor de US$8,000 millones, los mismos que forman parte de la cartera de inversión de Southern Copper en el Perú y se estarían ejecutando entre los años 2019 y 2025, informó hoy el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Raúl Jacob.

El ejecutivo comentó que Tía María es actualmente el proyecto de inversión minera más importante del país, por un valor de US$ 1,400 millones. Detalló también que tienen en cartera los proyectos Los Chancas (US$ 2,800 millones, estimado para entrar en operación en 2022) y Michiquillay (US$ 2,500 millones, para iniciar operaciones en 2025).

De igual manera, Southern Copper viene evaluando la construcción de una nueva fundición con capacidad para procesar un millón de toneladas métricas de concentrado de cobre al año, además de una nueva refinería. Estas estarían ubicadas en Ilo y representan una inversión de US$ 1,300 millones.

"En total, sería una cartera de inversión de 8,000 millones de dólares que consideramos generará un alto desarrollo para el Perú", sostuvo Jacob.

"Respecto a la fundición, aún en evaluación, tenemos el deseo de trabajar en su desarrollo, pero ciertamente la convicción de ir adelante con un proyecto nuevo mejora cuando el país ofrece condiciones adecuadas de inversión", añadió.

Tía María

Dado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María vence en agosto, Jacob se mostró optimista sobre el futuro del proyecto, el cual se encuentra a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le entregue la autorización de construcción antes del 1 de agosto, fecha en que vence el EIA.

"Hemos cumplido con todas exigencias y normativas para desarrollar el proyecto Tía María y tenemos la convicción de que vamos a recibir la autorización de construcción en las próximas semanas", sostuvo Jacob.

El ejecutivo también destacó el trabajo que Southern Copper ha venido desarrollando de la mano con la población vecina al proyecto Tía María, a fin de que conozcan los alcances del mismo y valoren la importancia que tendrá para el desarrollo local. "De un ambiente adverso al proyecto, hoy tenemos uno de fluida comunicación y mutua colaboración", agregó.