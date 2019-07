Southern: “El proyecto Tía María tiene el respaldo de una mayoría silenciosa”

El vicepresidente de Finanzas de Southern Peru, Raúl Jacob Ruisánchez, considera que el proyecto minero Tía María cuenta con un respaldo mayoritario de la población, que no es expresado abiertamente.

No obstante, dijo respetar la opinión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien reiteró que “Tía María no va”, luego de que el Gobierno de Martín Vizcarra decidió otorgarle la licencia de construcción a la compañía, con el compromiso de que esta no se ejecute hasta obtener la licencia social para el proyecto.

“Nosotros vemos que el proyecto ha avanzado muchísimo, pensamos que tiene un respaldo de lo que se llama la mayoría silenciosa, pero en fin, el gobernador tiene una posición y nosotros la respetamos”, dijo hoy Jacob Ruisánchez en RPP.

El empresario señaló que la licencia social no es un procedimiento de tipo jurídico o procesal que deba cumplirse, sino que representa el apoyo de la población al proyecto. Lo que hace falta, señaló, es resolver dudas y preocupaciones de los ciudadanos.

Asimismo, a pesar de haberse anunciado un paro indefinido en el Valle del Tambo desde el 15 de julio, el vocero de la compañía sostuvo que en la zona se percibe un ambiente de tranquilidad.

“Hay un grupo de personas que tienen una posición de negativa radical al proyecto, a pesar de estar informados sobre las características y sobre los beneficios que traería a Islay y al país. Nosotros vemos que hay un apoyo bastante importante al proyecto que no se expresa. Es importante que se vaya manifestando para ver cómo vamos avanzando en este clima social”, comentó.