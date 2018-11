Sondeo Reuters: Economía peruana habría crecido 2.85% en setiembre

La economía peruana habría crecido 2.85% interanual en setiembre, impulsada por una recuperación de algunas actividades primarias pese a una caída del sector de la construcción, según un sondeo de Reuters.



Las proyecciones de ocho economistas locales y extranjeros consultados por Reuters fluctuaron entre un crecimiento de 2.40% y 3.30%. El cálculo se basa en la mediana de las estimaciones, mientras que el promedio fue de 2.9%.



La estimación se compara con el crecimiento de 2.25% de agosto y con la expansión de 3.29% registrada en setiembre del año pasado.



"Los sectores primarios habrían mostrado una recuperación liderados por la mayor producción de hidrocarburos tras la reapertura del oleoducto y la finalización del mantenimiento de la planta de gas de Camisea", dijo el analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano.



El sector Minería e Hidrocarburos creció 0.90% interanual en setiembre, según indicadores adelantados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



El INEI detalló que la producción de Hidrocarburos se expandió 15.5%, aunque la actividad de Minería Metálica se contrajo 1.29%. Por otro lado, el sector Construcción se habría mantenido rezagado en setiembre por una caída en la inversión pública.



"Por el lado de los sectores no primarios, sin embargo, estimamos que la desaceleración continuó en setiembre (la tasa de crecimiento no habría superado el 3%), en particular por el retroceso de más de 2% en la construcción", señaló el economista jefe para Perú del BBVA Research, Francisco Grippa.



Además estimó que la economía habría crecido en el tercer trimestre 2.4%, "el más flojo del año", pero sería "solo un bache" para luego recuperarse en el cuarto trimestre.



La actividad económica peruana creció 3.1% y 5.4% en el primer y segundo trimestre, respectivamente.



El INEI dará a conocer el 15 de noviembre el dato oficial de crecimiento económico en setiembre.



Proyecciones:

Institución Setiembre 2018

JP Morgan 2.40%

BBVA Continental 2.70%

Scotiabank 2.70%

Citigroup 2.80%

Continuum Economics 2.90%

Goldman Sachs 3.00%

Itau Unib 3.30%

Pantheon 3.30%

Mediana 2.85%

Promedio 2.89%