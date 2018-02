Estas son las tendencias del mercado de baldosas cerámicas en EE.UU.

El mercado estadounidense es hoy uno de los principales mercados de referencia para las empresas de todo el mundo que operan en la industria de la cerámica, afirmó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Miami.



Agregó que el mercado de Estados Unidos es estimulante con tendencias ascendentes y tasas de crecimiento positivas, donde las plantas de producción y los centros de distribución están aumentando cada vez más.



Hay varios factores que se pueden mencionar como el desarrollo de la industrialización y la urbanización que se ve reflejado en el mercado de la construcción, además del crecimiento del mismo en los segmentos residencial y comercial.



Se trata de un mercado en continuo progreso y especialmente en recuperación tras la drástica crisis económica de 2008-2009, que reconoce su centro de propulsión en el mercado inmobiliario.



Según Tile Council of North América, por sus siglas en inglés (TCNA), en el 2016 el consumo de cerámicas en Estados Unidos ascendió a 2,900 millones de pies cuadrados, un aumento de 5.45% en comparación con el 2015 (2,700 millones de pies cuadrados).



Se estima que estos valores continuarán experimentando tendencias en aumento: se alcanzarán los 3,100 millones de pies cuadrados para el 2020.



Este hecho está en línea con el panorama de la industria a nivel mundial: con una tasa de crecimiento de 9%, alcanzará un valor de demanda en el 2020 de US$ 120,000 millones, en comparación con US$ 72,000 millones en el 2014.

Consumo de baldosas de cerámica en los Estados Unidos. (Fuente: Statista) Consumo de baldosas de cerámica en los Estados Unidos. (Fuente: Statista) Ocex del Perú en Miami



Asimismo, el avance de las tecnologías en su producción y la abundancia de materias primas, e incluso la reducción de las tasas de interés y la tasa de desempleo, han desempeñado hasta la fecha un papel decisivo.



Mercado residencial

El mercado inmobiliario residencial está estrechamente relacionado con las ventas de materiales y acabados para la construcción. Cuando se trata de pisos, las cerámicas son populares debido a la amplia variedad de opciones, bajos costos y fácil mantenimiento.



Las tres principales aplicaciones de las cerámicas en Estados Unidos tienen lugar en el sector residencial (nuevas y de renovación), comercial y otras (fachadas, encimeras, etc.).



En la actualidad, el sector residencial es el dominante con el 45% del mercado y la renovación se posiciona como la principal ocasión, que configura a la cerámica como un sustituto válido para los productos de recubrimiento.



Tendencias

Respecto a las tendencias del sector, un informe publicado por Floor-Daily muestra que dentro del mercado de la cerámica es posible identificar cada vez más tendencias distintivas en términos de diseño y estilo:



- "Thin Tile": las baldosas delgadas y claras se están convirtiendo casi en un estándar y, de hecho, el TCNA está trabajando para definir una nueva categoría de producto en términos de resistencia a la rotura y al impacto.



- "Formato Grande (Large Format)": en los últimos años el tamaño de las cerámicas siempre ha aumentado (1mx1m - 1mx3m más) y esto se debe a un problema puramente estilístico (eliminación de soldaduras y aspecto monolítico) y con el fin de tener una mayor facilidad en la instalación y tendido.



- "Diseño": en lo que respecta a la estética, la tendencia del sector no ha cambia do mucho en los últimos años. Las cerámicas que reproducen looks de madera y colores de piedras naturales continúan dominando el mercado, también los de estilo rústico e incluso líneas más limpias y más contemporáneas con temas enfocados en la poesía, memorias y confort.



Tecnología

Además, con el avance de la tecnología de inyección de tinta y la reproducción digital, la semejanza con el producto natural (madera - piedra) está aumentando.



En este sentido, como nueva tendencia también se puede mencionar aquella que conduce al preorigen de las cerámicas más grandes sin soldaduras y que imitan mejor los colores de los productos naturales como la madera o la piedra.



Este es un mercado en continua transformación y lleno de oportunidades que, para ser identificadas, requieren un análisis cuidadoso de la demanda por parte de los consumidores.



En particular, la demanda actual da importancia al aspecto ecológico: los consumidores prestan atención al método de producción y muchos de ellos han mostrado interés en las empresas que pueden producir cerámicas con un nivel de consumo reducido de energía.



Estas son algunas de las tendencias actuales del mercado que pueden ser explotadas para lograr una colocación ganadora y rentable, aunque la competencia es alta y difícil.



Todos estos factores son de gran importancia para que las empresas peruanas estén al corriente para tomar ventaja y una buena cuota del mercado.



Adicionalmente, las importaciones en Estados Unidos desde el 2017 ya no se miden por las ocho partidas arancelarias basadas en producto con o sin glasear, sino que ahora se emplean 40 partidas diferentes basadas en la capacidad de absorción de agua.



En ese sentido, la actual coyuntura económica de Estados Unidos y el auge de la construcción en diversos Estados, está presentando una gran oportunidad para el abastecimiento de pisos de cerámicas adaptados a estas nuevas tendencias.