Estos son los proyectos mineros que empezarán su construcción este año

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) cerró el 2018 con el anuncio de tres importantes proyectos mineros que ya se encuentran en etapa de construcción: la Ampliación de Toromocho, Mina Justa y Quellaveco.

Para este año, el MEM ha señalado que serán 6 los proyectos que iniciarán la fase de construcción, los cuales representan una inversión conjunta de US$ 3,442 millones.

Dichos proyectos son: Ampliación Santa María (con una inversión de US$ 110 millones), Optimización Lagunas Norte (US$ 640 millones), Ampliación Pachapaqui (US$ 117 millones), Corani (US$ 585 millones), Integración Coroccohuayco y Tía María (US$ 1,400 millones).

Este último ha generado gran controversia en algunos sectores de la población arequipeña, que han mostrado su rechazo con el proyecto minero. De hecho, Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, se ha manifestado en contra de Tía María desde antes de su elección.

Al respecto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que "habrá que conversar" con los nuevos gobernadores regionales. "Todos queremos el desarrollo del Perú", mencionó el mandatario en diciembre.

Por su parte, Southern Copper Perú, a cargo del proyecto minero, ha dicho que el Gobierno Nacional es el que debe dar luz verde al desarrollo de Tía María, por lo que la elección de Cáceres como gobernador no debería interferir para que la empresa obtenga los permisos para iniciar la etapa de construcción.

Revise en la siguiente galería la cartera de proyectos mineros que empezarán su construcción en 2019.