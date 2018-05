Estos son los productos peruanos que se exhibirán en el mundial Rusia 2018

La Casa Rusia se desarrollará del 18 al 28 de junio en el palacete Manège y será la oportunidad para que más de 70 empresas ofrezcan sus productos finales que, en total, son cerca de 400 en Rusia.

Con un espacio a pocos minutos de la Plaza Roja de Moscú, estos empresarios podrán exhibir sus productos y conversar con otros empresarios europeos en aras de conseguir buenos negocios de exportación .

Gestión.pe pudo conocer que en total serán 63 los bienes que se exhibirán en el marco del mundial Rusia 2018 .

La gestión la impulsó el ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con el consejero comercial de la embajada rusa en Perú, la Asociación de Exportadores y el ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con fuentes cercanas al desarrollo de la campaña, el producto ancla en el envío serían los superfoods, cacao y el pisco, entre otros. Sobre este último producto, es precisamente el Comité del Pisco el que lidera este proyecto de la Casa Perú en Moscú.

Para enviar los productos de manera expeditiva, se hizo uso de una franquicia diplomática que es una modalidad de exportación que maneja Cancillería . Es un mecanismo inusual ya que, por lo general, se usa la valija diplomática, que es para un volumen o cantidad menor de productos.

Las franquicias se usan con un fin especial del gobierno y no pasan por los procedimientos normales de aduanas. Por lo general se envían muestras de un producto a un país en específico. La franquicia se manejó debido a que se trató de un envío en contenedor.

En el caso de los envíos, el primero fue marítimo, salió del Callao el 8 de mayo y el contenido fue valorizado en US$ 500 mil. El segundo envío fue aéreo y sale la próxima semana. El contenido está valorizado en US$ 350 mil. Hay un tercer envío en avión pero aún no está confirmado.

En la gestión, ADEX realizó la convocatoria a nivel nacional de los productos peruanos de exportación. El resultado fue que 75 empresas participaron del proyecto.

También participaron los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco, Ica, Lima, Piura y Tacna.

Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, el impacto económico que supondría esta exhibición en la Casa Perú sería de US$ 20 millones. Sin embargo, gestión.pe pudo conocer que, en cuanto a nuevas exportaciones de los productos enviados a exhibición, el impacto comprendería unos US$ 10 millones.

A continuación, la lista de productos que se exhibirán en Rusia:

​

N° PRODUCTOS

1 Aceituna en pasta

2 Aceituna negra entera

3 Algarrobina

4 Artesanía de decoración

5 Barras de chocolate 45-75% cacao

6 Barras energéticas de quinua

7 Café molido

8 Café tostado

9 Caramelos de aguaymanto camu – camu

10 Caramelos de ayrampo

11 Caramelos de eucalipto

12 Caramelos de maca maracuyá

13 Caramelos de maíz morado

14 Caramelos de muña

15 Caramelos de propóleo

16 Caramelos de quinua blueberry

17 Chips de plátano - chifles

18 Chips de quinua

19 Crema de Pisco

20 Dip de Pimiento con Quinua

21 Ensalada de Esparragos

22 Facho y salsa de Alcachofa

23 Fruta confitada

24 Galletas de kion

25 Galletas de maca

26 Galletas de quinua

27 Galletas de quinua con coco

28 Galletas de yacón

29 Galletas de yuca

30 Gorros promocionales temáticos

31 Inca kola

32 Jugo de Maca

33 king kong

34 Limón sutil

35 Llaveros de alpaca

36 Maiz gigante

37 Mermeladas de frutas andinas

38 Nibs de cacao

39 Papaya Andina

40 Pastas de ajies

41 Pimiento Cherry

42 Pisco Acholado

43 Pisco Quebranta

44 Pisco Mosto verde

45 Pisco Italia

46 Polvo de Maca

47 Pulpa de mango

48 Pulpa de maracuyá

49 Pulpa de granada

50 Pulpa de guanabana

51 Pulpa de aguaymando

52 Quinua germinada

53 Quinua pop

54 Salsa crema de rocoto

55 Salsa de aceituna

56 Salsa de aji

57 Salsa de mayonesa con palta

58 Sal de maras

59 Tamal de alcachofa

60 Tamal de quinua

61 Vino

62 Vodka de papa

63 Vodka de quinua