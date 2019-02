Estos son los planes tarifarios más económicos en telefonía móvil

El crecimiento del mercado de la telefonía móvil en el Perú ha generado un importante impulso comercial en las ofertas para los usuarios, tanto así que actualmente se pueden encontrar planes sin contrato de equipos –solo Chip– que van desde S/ 29.90 hasta S/ 199.90, según el Sistema de Consultas de Tarifas - SIRT del Osiptel.

Además de ello, los atributos conformados por minutos y mensajes de texto a todo destino nacional ahora son ilimitados, independientemente de la empresa y del nivel de renta mensual de cada plan.

Pero, ¿qué busca el usuario de telefonía móvil? ¿Poder navegar en redes sociales ilimitadamente? ¿Un equipo smart phone? ¿Internet ilimitado? La oferta actual brinda una gran variedad de alternativas que permite a los abonados escoger aquel plan que más se adecúe a su perfil de consumo y en este reporte presentamos un comparativo de las tarifas y beneficios que ofrecen las distintas empresas operadoras.

Los actuales y potenciales abonados del servicio de telefonía móvil que deciden adquirir una línea nueva o portarse entre empresas también tienen la posibilidad de experimentar un mayor bienestar si aprovechan las promociones que duplican los paquetes de datos incluidos en los planes y reducen el importe por concepto de renta mensual.

Según un análisis hecho por el Osiptel a partir de los planes comercializados y registrados por las operadoras, en los planes de S/29.90 y S/39.90 Bitel es la empresa que brinda mayor cantidad de datos libres –0.5 y 1GB respectivamente, sin reducir la velocidad– y ofrece mayor cantidad de aplicaciones con datos ilimitados. No obstante, en el segundo plan (S/39.90) Claro y Movistar ofrecen planes con minutos y datos libres que pueden ser utilizados fuera del país.



Ahora bien, Movistar, Bitel y Entel brindan Waze e Instagram gratuitos en el plan de S/29.90, pero la empresa Claro no. Asimismo, todas las operadoras contemplan en los dos planes whatsapp y Facebook gratis, aunque Bitel no considera entre sus aplicaciones gratuitas el Messenger de Facebook.

En los planes con rentas de S/ 39.90, Bitel entrega 5GB de datos libres, 1GB más que sus competidoras, mientras que Movistar permite el uso de 1GB para llamadas internacionales y Claro hace lo propio con parte de los minutos, mensaje de texto y paquetes de datos.

En los planes que se encuentran en el rango de S/ 59.90 a S/ 69.90, Bitel ofrece la menor renta mensual con un paquete de datos de 10GB. No obstante, Entel, Claro y Movistar presentan beneficios de uso de aplicaciones, minutos y datos en el extranjero.

Precios de equipos móviles: Retail vs Empresas Operadoras

El Osiptel ha venido impulsando una serie de políticas pro competencia como, por ejemplo, la venta de equipos móviles desbloqueados, que permite hoy en día que los usuarios puedan cambiar de empresa operadora sin perder su número telefónico gracias al mecanismo de Portabilidad Numérica. Asimismo, el mercado actual ofrece a los usuarios un abanico de posibilidades para adquirir telefónos móviles con los descuentos que brindan las empresas operadoras, pero también con las ofertas que ofrecen las tiendas por departamentos y negocios on line que los abonados no deberían dejar de mirar.

Según un estudio comparativo realizado entre el 7 y 12 de febrero último, el Osiptel observó que las empresas operadoras pusieron fin a la estretegia de captar y fidelizar clientes a través de descuentos excepcionales en los equipos a cambio de una permanencia de 12 y 18 meses de contrato.

El panorama actual muestra una mayor competencia donde las tiendas de retail (Ripley, Saga Falabella, Promart, Plaza Vea, Tottus, Hiraoka) y otras online (Linio, Lumingo) ofrecen equipos móviles cuyos precios son menores a los que brindan las empresas operadoras.

Para sus clientes prepago, Bitel presenta 34 equipos de cinco marcas comerciales distintas. De ellos, más del 60% pueden encontrarse a un precio menor en alguna tienda online o retail. En tanto, para sus clientes pospago, Bitel ofrece entre 12 y 34 equipos de cinco marcas comerciales distintas que se pueden encontrar a menores precios en una tienda de retail o sitios de venta On line y sin la obligación de firmar un contrato de permanencia de 18 meses.

Ver todos cuadros comparativos aquí .