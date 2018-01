Estas son las oportunidades del mercado para las proteínas en EE.UU.

El empresario peruano que busque comercializar en el sector de sustitutos alimenticios en base a proteínas en el mercado de Estados Unidos deberá buscar y adelantarse a las oportunidades que aún no han sido cubiertas, afirmó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Miami.



Entre estas oportunidades se encuentran: el consumo de proteínas en diferentes momentos del día, el requerimiento de proteínas en particular, perfiles de los aminoácidos, fuentes más exóticas, la importancia de otros componentes de las proteínas e incluso una nueva perspectiva más global respecto a este tipo de producto.



Otros desafíos que los expertos identifican como no abordados por el momento incluyen la posibilidad de enfocarse en las asociaciones positivas que hace el consumidor entre las proteínas y el sistema inmunitario, salud ósea, cabello, uñas y piel saludables, y reparación de tejidos.



El mercado

Según un estudio del Consejo Internacional de Información Alimentaria ( IFIC, por sus siglas en inglés), el 64% de los adultos en Estados Unidos intentaron consumir más cantidad de proteína en el 2016, destacando que aquel segmento de consumidores con edades entre 25 a 34 años fueron los más propensos a ello, de acuerdo a otro estudio de Packaged Facts.



Así, el mercado para las proteínas permanece en un primer plano, agrupando desde alimentos y bebidas fortificados hasta suplementos, y del cual se espera un crecimiento en los próximos años.



De hecho, por primera vez, segmentos como los de bebidas nutricionales, barras energéticas y sustitutos alimenticios –todos ellos con opciones exitosas de alto contenido proteico, se encuentran entre las categorías de alimentos y bebidas de más rápido crecimiento en Estados Unidos.



De tal forma, y según proyecta Nutrition Business Journal, las ventas de sustitutos alimenticios en Estados Unidos habrían alcanzado la cifra de US$ 4,400 millones al 2017, mientras que los suplementos deportivos en polvo habrían llegado a US$ 5,200 millones y las barras nutritivas a US$ 4,600 millones.



Por su parte, la agencia IRI indica que las ventas de bebidas de proteínas alcanzaron US$ 2,300 millones en el 2016, teniendo a la proteína entre los diez ingredientes o necesidades más demandadas entre las bebidas para el 2017.



Los principales factores del crecimiento de este mercado en Estados Unidos se han dado debido a la búsqueda del consumidor por nuevas fuentes de energía, métodos para controlar el peso, favorecer la saciedad y ganar masa y fuerza muscular.



La creciente demanda de proteína no se ha dado solo como ingrediente para alimentos, sino que también se proyecta crecimiento en otros productos o aplicaciones como farmacéuticos, cosmética, cuidado personal, y comida para mascotas.



Este mercado viene dominado por los ingredientes de proteínas derivadas de fuentes animales, tales como pescado, carne, huevo o leche.



No obstante, por razones de salud, los estadounidenses están buscando en general productos sustitutos de la carne, teniendo que el 35% de los consumidores de Estados Unidos ya demandan otras fuentes de proteínas, de acuerdo a la agencia Mintel.



Vegetales

En este sentido, se proyectan datos de crecimiento record para las proteínas de fuente vegetal, según van ganando mayor posicionamiento como más saludables y nutritivas que las animales, y llamando particularmente la atención de los consumidores más jóvenes y aquellos con dietas veganas o vegetarianas.



Si bien la proteína de soja es la líder en este segmento con el 71% de cuota entre los sustitutivos, hay otros ingredientes de importancia como la proteína de trigo con el 34%, y la proteína de arveja con el 18%, para la cual se anticipa un aumento importante en su demanda.



Destaca, además, entre los procesadores el amplio uso de ingredientes como granos antiguos, semillas, nueces, legumbres y arroz integral.



De tal forma, productos como la quinua, kiwicha, cañihua o chía, con alto contenido en proteína, fibra, hierro y calcio, pueden usarse como ingredientes en nuevas aplicaciones como snacks o batidos, según Mintel.



Ventas

Por su parte, y de acuerdo a la agencia SPINS, las ventas alcanzadas por el sector de alimentos y bebidas de base vegetal fueron de US$ 4,900 millones para el periodo anual que finalizó otras proteínas vegetales, el 17% semillas y frutos secos, 13% hamburguesas vegetales, y el 8% soja/tofu.



Las oportunidades de mercado que presenta este panorama son diversas. En concreto, se proyecta que el sector de suplementos, vitaminas, nutrición deportiva, bebidas y tónicas nutritivas, sustitutos alimenticios y fórmulas para adelgazar siga siendo el de más rápido crecimiento en la categoría de salud hasta el año 2020.



A su vez, el 47% de hogares con niños demandan más proteína, teniendo además que las fórmulas para bebés y niños pequeños conforman la categoría de alimentos preparados para el bienestar de mayor tamaño y rápido crecimiento en el mundo.