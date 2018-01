Estas son las nuevas tendencias en el sector minorista de alimentos de EE.UU.

Un reciente reporte de PMA (Produce Marketing Association) enfocado en el sector minorista de alimentos, informa que las preferencias en las compras de alimentos y bebidas de los consumidores norteamericanos están cambiando, señaló la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Los Ángeles.



Durante años, los consumidores fueron leales a una sola tienda que pudiera satisfacer todas sus necesidades en referencia a bebidas y alimentos, sin embargo, hoy en día, ellos están dispuestos a realizar sus compras en diferentes tiendas minoristas que les asegure que obtendrán exactamente lo que buscan.



El estudio indica que según el Instituto de Food Marketing, los consumidores compran en promedio a través de dos o tres tipos de canales de venta con el fin de completar todas sus necesidades de consumo de alimentos, lo cual, incluye supermercados, supercentros, tiendas de descuentos, clubs de compras y tiendas en Internet.



Según el estudio, actualmente los consumidores ya no se impresionan por la cantidad o precios bajos de los productos sino más bien por la calidad de éstos. Por lo tanto, están más dispuestos a ir a varias tiendas pequeñas o medianas a obtener lo que buscan.



Como resultado, el promedio del área de los supermercados en los Estados Unidos ha disminuido desde el 2006, y las tiendas minoristas de alimentos de menor tamaño han comenzado a aumentar, presentando un ratio de crecimiento del doble o más del doble en comparación con los grandes supermercados.



Nuevo paradigma

Tomando en cuenta esta tendencia, el presidente del sector minorista de la empresa consultora Nilsen, SteveMatthesen, dijo en su estudio, “Piensa en pequeño para un gran crecimiento”, que si bien en el pasado el paradigma del sector minorista de alimentos fue: “grande es mejor”, ahora, el nuevo lema para este sector debería ser: “disminuye tu tamaño o ve a casa”.



Los centros minoristas de alimentos están aplicando diferentes estrategias comerciales con el fin de adaptarse a estos cambios y son algunos de ellos los que están manteniendo su liderazgo.



Según un estudio realizado por Statista, en el 2016 los centros minoristas con la mayor participación de mercado en Estados Unidos fueron: Walmart (17.3%), Kroger (8.9%), Albertsons/Safeway (5.6%), Costco (5.1%), Sam’s Club (3.4%), Publix (3.4%) y Ahold (2.5%).



Otro factor que ha contribuido con esta tendencia de la disminución del tamaño de los centros minoristas de alimentos es la tecnología.



Según el reporte The Future of Grocery, alrededor del 25% de compradores dice que ellos solicitan sus compras de alimentos por Internet y el 55% mencionó que están dispuestos a comprar sus alimentos por Internet en el futuro.



Este canal tiene una ventaja diferencial importante que se basa en la información digital que administra, lo cual, le permite predecir las preferencias de los clientes.



Algunas de las tiendas minoristas de alimentos en línea que están destacando en este sector son AmazonFresh, Instacart y Fresh Direct.



Frescos y saludables

Otra tendencia importante en el sector minorista de alimentos es que se ha incrementado la oferta de alimentos frescos, naturales, saludables en comparación de los alimentos empacados y procesados.



En ese sentido, productos como chips, gaseosas y barras de caramelos están siendo reemplazados por opciones más saludables como paltas, frutas, yogurt y barras de granola, según se menciona en el 2015-2016 Annual Retail Trends Report.



Asimismo, según este reporte, los alimentos étnicos con sabores de diferentes culturas, están apareciendo en muchas tiendas minoristas y se pueden ver hoy en día más condimentos étnicos y salsas listas para usar.



Las ventas de este tipo de productos han escalado en forma constante desde el 2004, alcanzando US$ 2,200 millones en el 2009 y creciendo a US$ 8,700 millones en el 2012, siendo los alimentos mexicanos e hispanos los que representan el segmento más grande de este mercado, con dos tercios de las ventas totales y con una proyección de ventas de US$ 10,700 millones para el 2017.



Este crecimiento se debe a que estos sabores se están convirtiendo en la corriente principal de la cultura culinaria.



Tomando en cuenta estas tendencias, los supermercados tendrán que diferenciarse generando que las visitas de los consumidores a sus centros minoristas ofrezcan una experiencia más memorable y atractiva.



Estas experiencias podrían darse a través de asesorías de nutricionistas quienes pueden ofrecer información de productos saludables o de expertos culinarios que capaciten sobre nuevas recetas de diferentes culturas y etnias.



Bristol Farms

Destaca el caso de Bristol Farms que acaba de abrir en noviembre una tienda en Woodland Hills, California, la cual, presenta un nuevo formato de presentación de los alimentos.



Entre sus innovaciones están las estaciones de alimentos gourmet, una larga selección de productos europeos e importados, y alrededor de 4,000 productos naturales y orgánicos, y tiene como objetivo el convertirse en un destino culinario para la comunidad.



Ante estas nuevas tendencias, es importante que las empresas peruanas consideren estos cambios en el sector minorista de alimentos de los Estados Unidos con el fin de que adapten sus productos y empaques en función de los requerimientos de los consumidores finales, dijo la Ocex del Perú en Los Ángeles.



Agregó que estas nuevas tendencias presentan oportunidad para productos peruanos en especial para las frutas, vegetales, snacks saludables, alimentos étnicos, entre otros.



Asimismo, las empresas peruanas deberían evaluar cuáles son los principales canales minoristas a los cuales quisieran alcanzar en función a su oferta.