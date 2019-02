Estas son las frutas peruanas que se imponen en el frío invierno de EE.UU.

Estados Unidos depende mucho del Perú para satisfacer su demanda de productos frescos en los supermercados, especialmente en los estados del norte, los cuales no pueden cosechar productos durante todo el año debido a sus diversos climas, señala la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York.



Frutas como uva, mango, palta, mandarina y arándanos comenzaron a ser exportadas a este destino con el propósito de erradicar la noción de frutas de estación.



Ahora, ya no existe el concepto de que cierta fruta se encuentra disponible en cierta temporada, sino durante todo el año, y dependiendo del mes, el origen es de países diferentes.



Esto le da gran ventaja al Perú, ya que ahora es conocido por su calidad y ya no solo exporta fruta durante los meses de escasez.



Gracias a las temporadas opuestas y su terreno único, el Perú es uno de los primeros países en ofrecer productos frescos al terminar la temporada de otoño de Estados Unidos.



Por ejemplo, entre diciembre y febrero, Perú es uno de los pocos proveedores de mango en el mercado. Pero no solo es su disponibilidad lo que lo hace atractivo, "El color, la dulzura y el sabor del mango peruano realmente le dan una gran ventaja en el mercado americano". "...el hecho de que estén disponibles durante el frío es lo mejor ya que no hay mucha oferta en el norte" dijo James Serrano de Chef's Warehouse.



En el 2018, Serrano asistió a Expoalimentaria en Lima, y tuvo la oportunidad de ver productos peruanos por primera vez. Regresó con una nueva admiración por la variedad de productos que el Perú ofrece al mundo.



Como Serrano, hay muchos compradores que van al Perú por su disponibilidad, pero que luego siguen adquiriendo los productos por su calidad.



Mango

Hoy, las exportaciones de mango del Perú han alcanzado los US$ 187 millones, el consumo en los Estados Unidos ha crecido de manera constante, de 0.85 kg per cápita el 2005 a 1.45 kg per cápita el 2017, según Manuel Michel del National Mango Board (Junta Nacional de Mango) en Fresh Plaza.



Asimismo, el 2016, la Junta patrocinó la Liga Nacional de Fútbol Femenino y distribuyó esta fruta en juegos y eventos promocionales con el fin de aumentar su consumo.



Gracias a esta promoción, las importaciones de mango llegaron a alcanzar los US$ 656.5 millones el 2018 de acuerdo al Departamento de Comercio.



Arándano

Por otro lado, el arándano fue el primer alimento que recibió la calificación de super alimento hace más de 20 años en los Estados Unidos.



Los expertos se sorprendieron por los altos niveles de antioxidantes y beneficios para la salud que se encontraron en esta fruta.



Adicionalmente, Perú se está convirtiendo rápidamente en el primer proveedor de este producto en los Estados Unidos y sus exportaciones aumentaron de US$ 17 millones hace cinco años a US$ 361 millones el 2018.



Cada año, en el New York Produce Show en Nueva York, muchos importadores estadounidenses se aseguran de tener arándanos peruanos como muestra de la calidad de su fruta en general.



Norman Barao de International Fruit Company, comenta que prefiere los arándanos peruanos gracias a su riqueza en sabor y tamaño, siendo éste un poco más grande que la mayoría.



Esta fruta alcanzó los US$ 839.1 millones en importaciones el 2018, y cada año éstas se incrementan.



Uva

El primer producto fresco del Perú en alcanzar los US$ 700 millones en exportaciones anuales ha sido la uva. Al principio, los importadores solo compraban esta fruta para satisfacer la demanda de ciertos meses, ahora, las uvas peruanas, forman parte de la vida cotidiana de los estadounidenses.



De esta manera, esta fruta se encuentra disponible casi durante todo el año y hasta le hace competencia a las uvas de California durante los meses de agosto a diciembre, según John Pandol de Jim Pandol & Company, uno de los mayores distribuidores de uva en los Estados Unidos.



Además, entre noviembre y febrero es cuando esta fruta verdaderamente brilla en el mercado estadounidense, ya que su único competidor es Chile.



Pandol también afirma que "la mayoría de los viñedos peruanos son bastante jóvenes y, por lo tanto, pueden producir más cantidad y variedades, mientras que en el norte de Chile los viñedos son más viejos y el desafío es obtener un producto bueno".



La uva es la fruta peruana más popular en los Estados Unidos, siendo la cuarta más consumida después de los plátanos, manzanas y naranjas.



Según Statista, el consumo per cápita de uva es de 3.70 kilos, más del doble que el mango y el 2018, se importó US$ 1,700 millones según el Departamento de Comercio. Pero las uvas no son la única fruta peruana que está brillando y creciendo rápidamente en este país.



Palta

El nuevo líder de las exportaciones es la palta, con US$ 2,700 millones en importaciones. Esta fruta alcanzó los US$ 720 millones en exportaciones anuales por primera vez el año pasado. Si bien éste es un producto relativamente nuevo para el Perú, en Estados Unidos su popularidad sigue creciendo.



De acuerdo a Statista, el consumo per cápita se ha incrementado en 443% durante los últimos 20 años. Además, en el 2010 el consumo per cápita alcanzó los 1.8 kilos, mientras que en el 2019 se calcula que se incrementará a 3.38 kilos.



Asimismo, el 80% de las paltas consumidas en Estados Unidos provienen de otros países, principalmente de México y Perú.



Durante los últimos años, el Perú se ha convertido rápidamente en uno de los proveedores de alimentos más importantes de los Estados Unidos y del mundo, con exportaciones que crecen entre un 10% y 15% cada año.



De acuerdo a worldexports.com, el Perú es el sexto proveedor de esta fruta de los Estados Unidos, con 5.1% de participación en el mercado.



Así, los productos peruanos son muy comunes en los supermercados de Estados Unidos, como Whole Foods Market, Fairway, Food Emporium, Shoprite, Amish Market, por nombrar algunos, y se encuentran disponibles durante todo el año.



Mandarinas y limones

Grandes distribuidores de la industria también reconocen el valor de la fruta peruana. Por ejemplo, LGS Sales, uno de los importadores de mandarinas peruanas más grandes en la costa este, es muy fiel al producto peruano debido a sus condiciones de crecimiento, tamaño y calidad.



Otro ejemplo es Four Season Produce, una compañía que vende más de US$ 500 millones y que cambió gran parte de sus compras de limones al Perú tras participar en la Expoalimentaria y conocer la acidez y jugosidad de la fruta comparada con otros países.



Estos son solo dos ejemplos, entre muchos, de empresas con un gran interés en la fruta peruana. Los exportadores nuevos ya tienen la ventaja de que los productos peruanos son conocidos por su calidad en Estados Unidos, facilitando la promoción de este tipo de producto.