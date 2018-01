¿Cuáles son las diferencias entre una criptomoneda y una moneda nacional, como el sol o el dólar?

Las criptomonedas son la novedad del mundo financiero. El bichito de moda crece como la espuma, e incluso cada vez más empresas se atreven a crear su propia divisa virtual.



Solo hace unos días Kodak decidió lanzar su propia moneda y sus acciones levantaron inmediatamente. ¿Pero qué son estas criptomonedas y por qué generan tanto alboroto?

Bitcoin y los criptoactivos



El Banco Central de Reserva (BCR) las define como un "activo digital sin representación física capaz de ser usado como medio de pago entre un grupo de personas que acuerden su aceptación".



La enorme diferencia entre este activo y una divisa corriente es que no necesita de un ente intermediario que legitimice la operación.

Cuando uno compra un paquete de galletas a un sol, el BCR avala que esa cantidad exacta está siendo transferida a través de la moneda.



Si lo pasamos al terreno digital, una entidad como PayPal o Visa garantiza que el dinero usado para adquirir un bien no esté siendo usado al mismo tiempo para comprar otro. Es decir, asegura las transacciones.

La Bitcoin, como cualquiera de estos criptoactivos, no necesitan de ningún intermediario. Son transacciones directas y no hay forma de evitarlas.



"Las operaciones con monedas virtuales se sustentan en bases de datos distribuidos (DLT) entre todos sus participantes. No hay administración central", señala el BCR.

Una de estas DLT es el famoso blockchain: una tecnología que encadena información a través de bloques encriptados que permite almacenar, replicar y compartir la información con todos los nodos que participen de ella.



"La tecnología de Blockchain es resistente a ciberataques ya que un hacker requeriría modificar los registros de cada bloque de la base de datos distribuidos en cada nodo, operación que es computacionalmente muy compleja y costosa", describe el BCR.



Es decir, con esta tecnología las transacciones son seguras y a prueba de robo.

Diferencias con moneda nacional



La primera diferencia importante que establece el BCR es que la moneda virtual es ilegal, además que su uso como medio de intercambio aún es bajo.



Luego podemos encontrar otras divergencias, como que la criptomoneda no es usada como unidad de cuenta y su utilización como depósito de valor es restringido y sujeto a shocks de confianza. A diferencia de la moneda común, que está sujeta a un riesgo inflacional.

Otra gran distinción entre ambas es que la emisión de la moneda virtual es descentralizada y de carácter privado. Es decir, no hay ninguna entidad que la regule o supervise. Mientras, la divisa local es monopolizada y pública.



Las reglas de emisión de una criptomoneda están basadas en un algoritmo computacinoal. La moneda nacional tiene su meta de inflación.

En cuanto a estabilidad macrofinanciera, una diferencia importante es que la moneda virtual no corre riesgo de hiperinflación por el exceso de emisión.



Por otro lado, su riesgo de deflación es alto, según el BCR. Mientras que la moneda nacional es más estable, pero si corre el riesgo de caer en la hiperinflación.