Estos son los desafíos de la industria de videojuegos en EE.UU.

Estados Unidos es uno de los mercados pioneros de la industria de los videojuegos, la cual se encuentra en un estado de madurez en comparación con otras naciones, las cuales están en etapas de desarrollo, señaló la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Los Ángeles.



La Ocex del Perú en Los Ángeles encargó la realización del Estudio de Mercado de Videojuegos en Estados Unidos (2017-2022) elaborado por la consultora internacional Mordor Intelligence Analysis, con el fin de conocer la dinámica, operatividad y oportunidades existentes en este mercado.



Según el estudio, Estados Unidos es el más grande mercado en hardware de videojuegos con una intensa competencia entre Microsoft y Sony Corporation con respecto a las próximas generaciones de consolas.



Asimismo, el estudio indicó que la industria del videojuego generó ingresos de más de US$ 21,490 millones en el 2016, con operaciones en todos los 50 estados de Estados Unidos.



Esta industria está organizada por dispositivos, dentro de los cuales destacan: las computadoras personales (PC), consolas, tablets, smartphones y otros.



El segmento de consolas obtuvo la mayor participación del mercado en el 2016 con un 36.17% y se espera que obtenga un crecimiento anual de 2.64% hasta alcanzar un valor de US$ 9,160 millones para el 2022.



El segmento de smartphones es el segundo más grande con una participación de 27.17%, seguido por las computadoras (21.41%), y otros (5.41%).



Respecto al crecimiento, Mordor Intelligence proyecta que el segmento de smartphones obtendrá el mayor crecimiento (6.88%) en este periodo debido a la proliferación de servicios móviles y penetración de Internet.



Respecto a la oferta, más del 85% de las empresas de esta industria tienen origen en Estados Unidos y cuentan con una destacada presencia en el mundo.



Empresas

Estados Unidos tiene un mercado muy amplio con más de 2,500 empresas de videojuegos y la costa oeste, en particular, ha sido el centro de innovación en la industria de los videojuegos, con un alto número de convenciones internacionales, siendo la más grande la Electronic Entertainment Expo “E3”, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California con un aproximado de 68,400 asistentes.



Además, en esta región se encuentran algunas de las principales empresas de esta industria como Sony, Electronic Arts, War Gaming, entre otros.



Respecto al mercado global de videojuegos, Estados Unidos lo lidera con una población de “gamers” de más de 150 millones de personas, con una edad promedio de 30 años.



De acuerdo a la consultora Mordor Intelligence Analysis, el 67% de los hogares en Estados Unidos tienen un dispositivo utilizado específicamente para juegos.



Gamers

Se estima que mientras que la mayoría de los consumidores en el país son adultos y adultos jóvenes, los adolescentes y niños cuentan con un importante segmento del mercado, los cuales compran los juegos con el dinero de los padres.



Según un reporte de Statista, la primera generación de “gamers” ahora adulta, cuenta con un gran poder adquisitivo por lo que, además de la alta participación entre adolescentes y niños, los videojuegos se encuentran ganando popularidad en los adultos mayores de Estados Unidos cuyas principales motivaciones son el entretenimiento y la agilidad mental en la elección de este pasatiempo.



Adicionalmente, el crecimiento de la popularidad de los deportes electrónicos también llamados “e-Sports” y el aumento de torneos alrededor del mundo tales como EVO, The International, Call of Duty World League Championship, entre otros, donde los jugadores se enfrentan por equipos o de manera individual, con un público en vivo o en línea y con premios alrededor de US$ 20 millones, han creado una amplia audiencia en la industria.



Empresas peruanas

Respecto a las empresas peruanas, las cuales se han enfocado principalmente en móviles y redes sociales, éstas deberán considerar las proyecciones de crecimiento de este segmento y analizar sus oportunidades.



Según el estudio de Mordor Intelligence Analysis, el mayor desafío para las empresas peruanas es la adquisición de recursos competitivos, adquirir talento y capital de inversión. Asimismo, las barreras de acceso al mercado son la alta competencia y demanda por contenido de calidad.



Ante el constante crecimiento de esta industria, las empresas peruanas deberán enfocarse en encontrar nichos de mercado para ofrecer sus servicios, adquirir recursos competitivos y atraer inversión extranjera directa (IED) con la finalidad de posicionarse en este importante mercado.