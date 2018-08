¿Cuáles son los beneficios de trabajar a distancia?

El teletrabajo es una modalidad que supone que el trabajador prestará servicios fuera del centro de trabajo. Las entidades públicas y privadas pueden utilizar esta modalidad que usa las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo del trabajo subordinado.

Esto significa que el trabajo será remoto pero también implicará una supervisión por parte del empleador en cuanto a sus labores, precisamente, usando dichas tecnologías.

Esta modalidad está regulada por la Ley N° 30036 y por su reglamento, el Decreto Supremo Nº 017-2015-TR.

El teletrabajo o trabajo a distancia tiene que ver con los tiempos modernos. En el 2007 la OIT hizo un balance sobre la implementación de dicha modalidad.

En aquel entonces, en 10 países europeos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros, participaron en el estudio.

Los principales resultados fueron que se revelaba una mejoría en la calidad de vida de las personas. De igual manera, genera ahorro en los costos en la medida que no hay necesidad de tener grandes centros de trabajo o una infraestructura importante para las empresas.

También se incluyen poblaciones vulnerables como personas con discapacidad o que viven en zonas rurales.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones establecidos para los empleados del régimen laboral de la actividad privada, como el derecho al descanso semanal, vacaciones, gratificaciones, CTS, jornada semanal, horas extras, sistemas de salud y pensiones, entre otros”, manifestó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

Entre los principales beneficios podemos señalar los siguientes:

• Aumento de la productividad: Los teletrabajadores se enfocan en generar resultados porque su labor se evalúa en función a cuánto contribuyen a lograr objetivos y no a cuánto tiempo permanecen en la oficina.

• Captar el mejor talento: El teletrabajo se convierte en una propuesta de valor añadido para poder captar el mejor talento de las nuevas generaciones, que dentro de poco se convertirá en la mayor fuerza laboral del país.

• Ahorro en costos: Los empleados pueden reunirse con un cliente o sus colegas sin importar las distancias lo que implica el ahorro de alquiler de oficinas y de transporte.

Según Luis Miguel Almendariz, asociado principal del estudio Echecopar, para el 2016, un año después de dada la ley, habían 150 teletrabajadores en el Perú y la proyección para el 2017, era de 1,000 teletrabajadores.

“Si lo comparamos con Colombia, que tienen una norma que regula este tipo de trabajo desde el 2008, en 2016, ellos pasaban los 100,000 trabajadores. En Argentina, la cifra es más de 2 millones de personas que prestan sus servicios bajo esta modalidad”, anotó.

“Hemos tomado la iniciativa tardíamente pero el ministerio de Trabajo hace un esfuerzo importante por promover esto y el plan piloto del Indecopi es una clara muestra de promoción también”.

Sugirió que también hace falta un cambio de mindset tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. Hay una reticencia por confundir el centro de trabajo con el espacio personal, aseguró.

Cabe recordar que las empresas que hoy lideran en el mundo son las que se han adaptado al futuro. De ahí encontramos a Uber, empresa de transporte que no posee vehículos; Alibaba, empresa de retail que no tiene inventarios; o Airbnb, empresa de hospedajes que no cuenta con edificios.

Asimismo, el teletrabajo no implica que no exista un horario de trabajo. Aunque este deberá determinarse entre el empleador y el empleado en función a las TIC.

“No necesariamente de 8 am a 5 pm, pueden haber jornadas flexibles donde exista un margen, como unas 8 horas diarias de lunes a viernes pero que podrían ser movibles”, acotó el especialista.

Dato

De acuerdo a un estudio de Mercer Perú y Marsh, 22% de las empresas más importantes en Perú han implementado el teletrabajo. En el Estado, Indecopi es la primera en implementar la modalidad.

En el sector público, el Indecopi fue la primera entidad en establecer dicha modalidad en 3 oficinas suyas según anunció la semana pasad.