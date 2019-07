Estas son las 10 principales empresas exportadoras de mango del país

Las exportaciones de mango peruano en el 2018 ascendieron a US$ 256 millones 273 mil, monto 35% mayor que el de los envíos del año anterior (US$ 190 millones 125 mil).

Los principales destinos de esta fruta son Países Bajos (42%), los Estados Unidos (22%), España (9%) y Reino Unido (7%).

Los envíos a la Unión Europea sumaron US$ 166 millones en el 2018. Aunque este año se reducirían en 11% debido a la diversificación de los mercados de destino de los exportadores peruanos, esta caída podría ser mayor debido a las nuevas restricciones fitosanitarias impuestas por la UE a las importaciones de mango, para prevenir la presencia de la mosca de la fruta.

Mientras el año 2017 la principal empresa exportadora de mango peruano fue Sunshine Export SAC, con envíos por US$ 12 millones 563 mil, seguida de Camposol SA, con US$ 10 millones 221 mil; en el 2018 Camposol lideró las exportaciones de esta fruta, con envíos por US$ 18 millones, según Promperú. Le siguió de cerca Sunshine Export SAC con US$ 17 millones 418 mil.