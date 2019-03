Sombrío panorama económico amenaza con frenar precios del petróleo en el 2019

Los analistas del sector petrolero tienen cada vez menos esperanzas de un alza significativa de los precios del barril de crudo este año, ya que el auge de la producción de esquisto en Estados Unidos y el deterioro del contexto económico global amenazan con anular el apoyo de los recortes al bombeo de la OPEP.



El crudo Brent promediaría US$ 66.44 por barril en el 2019, según un sondeo de Reuters a 36 economistas y analistas, publicado el jueves. La cifra se compara con los US$ 67.32 proyectados en la consulta de enero y con el promedio de US$ 63 del referencial en lo que va del año.



Para el contrato estadounidense West Texas Intermediate, los expertos calculan un promedio de US$ 58.18 por barril en el 2019, un recorte al pronóstico de enero de US$ 59.43.



Es el cuarto mes seguido que los analistas recortan sus previsiones para los valores del petróleo.



Los precios podrían subir gradualmente en el año si la OPEP y aliados como Rusia deciden más recortes a su producción en abril, y si las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela provocan un ajuste en la oferta global de crudo.



Sin embargo, son remotas las probabilidades de que haya un mayor incremento en los precios, dijeron analistas.



PDVSA

"En el corto plazo, los mercados petroleros van a caracterizarse por una estrechez en el abastecimiento en los mercados internacionales gracias a los recortes de la OPEP y a las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA", afirmó Edward Bell, analista de Emirates NBD.



"No obstante, el resto del 2019 un alza de los precios del barril no se condice con la desaceleración en el crecimiento económico en los principales mercados", agregó Bell.



Los grandes productores petroleros, encabezados por la OPEP, se reunirán el 17 y 18 de abril en Viena para revisar su pacto de reducción al bombeo, que acordaron en diciembre para apoyar los precios.



Si bien las sanciones contra Irán y Venezuela reducirán el suministro, "ambos países redujeron fuertemente sus niveles de producción y exportación durante el 2018, lo que nos hace pensar que los posibles declives extras no serán tan pronunciados y que el impacto sobre los mercados del crudo no serán tan relevantes como fueron el año pasado", dijo Adrià Morron Salmeron, economista de CaixaBank Research.