La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) realiza subastas de predios del Estado cada año en un intento de que dichos terrenos sean utilizados por privados, quienes invertirán en ellos para darles los usos que están permitidos.

Sin embargo, María del Pilar Pineda, subdirectora de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, indicó a Gestión que de las subastas realizadas por esa superintendencia cada año, solo un tercio de ellos termina siendo adquirido por privados.

De acuerdo con Pineda, inclusive antes de la pandemia, este porcentaje era el mismo. En ese sentido, señala que la realización de subastas virtuales evitó que el número de predios vendidos baje el año pasado.

“El año pasado ofertamos 90 predios y este año queremos llegar a un número similar. En abril último ofertamos 50 y se lograron vender 10”, comenta Pineda, quien agrega que este mes se subastarán 28 predios.

Complicaciones

Sin embargo, de acuerdo con Pineda, poner predios a la venta por parte del Estado no es tan simple como uno podría creer.

“El Ministerio de Vivienda debe hacer un estudio de mercado, en el cual debe realizar un comparativo de precios para poder obtener el valor final que será utilizado en la subasta”, indica Pineda.

Agrega que a veces no es tan simple como solo poner a la venta los inmuebles que no fueron vendidos en la subasta anterior ya que, en varias ocasiones, estos predios ya no tienen tasaciones vigentes, ya que estas solo duran 8 meses. Eso, explica, es una de las razones por la cual pese a haber 40 predios que quedaron sin vender en abril, ahora solo se podrán poner a la venta 28.

Subasta virtual

“El formato virtual nos permite extender nuestra oferta, pues los interesados ya no tienen que venir a Lima para la subasta, algo que antes necesitaban”, señala Pineda.

Agrega que hacia adelante se buscará expandir el número de inmuebles comprados, usando más publicidad y redes, ya que considera que mucha gente no se presenta a las subastas porque no conocen de esos procedimientos.

“Queremos que reinviertan en estos inmuebles porque esto no solo juega a favor del Estado, sino que también ayuda a todos los peruanos al crear nuevos proyectos destinados a ellos y ayudando al erario nacional para el desarrollo de proyectos”, indica.

Pineda refiere que la mayoría de predios subastados son utilizados para proyectos de vivienda y, en algunos casos, para inversión agraria.

EN CORTO

Dinero. El 60% de las ganancias obtenidas mediante la venta de los inmuebles propiedad del Estado va al erario nacional, señala la SBN. Así, además de poner a disposición de privados nuevos predios para incrementar la inversión a nivel nacional, se busca incrementar la caja ejecutable del Estado para incrementar proyectos públicos en favor de la población, indica la entidad.