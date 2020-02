Una reciente encuesta realizada por Datum por encargo del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur) para analizar los niveles de formalidad en las agencias de viaje y de turismo -a la que pudo acceder Gestión.pe- revela que en la ciudad del Cusco, uno de los principales centros turísticos del país, solo un 24% de agencias de viaje y turismo reconocieron estar registradas formalmente ante el Mincetur para poder ofrecer este servicio.

Para realizar esta encuesta, Datum mapeó un total de 616 agencias de turismo en los distritos de Cusco (549), Wanchaq (42), Santiago (19), San Sebastián (6) y San Jerónimo (0). Es decir, en total se identificaron 616 agencias de viajes y turismo en la ciudad del Cusco.

De este universo, solo 231 agencias aceptaron responder la encuesta, de las cuales 148 reconocieron estar registradas formalmente ante el Mincetur para ofrecer el servicio, es decir un 24% del universo total de agencias identificadas en la ciudad del Cusco.

Sin embargo, si se analiza el universo de agencias de viaje y turismo que aceptaron responder la encuesta, el 64% sí se encuentra registrada formalmente ante el Mincetur a través de su declaración jurada donde indica las normas y condiciones que cumple para presentar los servicios de viajes y turismo.

Cuando las agencias que negaron tener registro formal del Mincetur para ejercer el servicio fueron interrogadas por la razón, un 37.8% de estas aseguró que están en trámite, mientras que un 29.7% aseguró no tener conocimiento del trámite. Otros motivos para no obtener el permiso es la falta de una oficina del Mincetur, como no recibir ningún beneficio por dicho permiso, entre otros.

Canatur:“Las fiscalizaciones deben ser cotidianas”

Carlos Canales, presidente de Canatur, considera que de las 7,000 agencias de viaje que pueden existir en el país, solo unas 2,000 pueden estar inscritas formalmente. Es por eso, señala, que existe mucha rotación, así como una constante apertura y cierre de agencias.

Según explica Canales, los requisitos para poder facturar las ventas de servicios turísticos son mínimos, por lo que es usual que quienes operan informalmente en el sector solo necesiten un RUC para poder otorgar una boleta. El presidente de Canatur señaló que en su momento se trató de endurecer las condiciones para poder registrarse formalmente como empresa del sector turismo, sin embargo Indecopi consideró que se trataban barreras burocráticas.

"Cualquier persona cree que puede tener una agencia de viaje y para lo cual abre un RUC, brinda servicios en la plaza de armas, entrega una boleta pero no hay ninguna certificación de que cuenta con seguros, de que tiene personal apropiado y que tiene todas las garantías. Esto se da porque la mayor cantidad de empresas son microempresas, mypes o pymes", señala Canales.

En ese sentido, el presidente de Canatur resalta que existe una intención de autorregulación incentivada desde los gremios empresariales del sector, pero también debe reforzarse la fiscalización de las autoridades.

“Esto debe venir acompañado de la fiscalización por parte de los municipios, direcciones regionales y Mincetur. Esto debería ser una labor cotidiana”, señala Canales.

El representante del sector consideró que también podrían ofrecerse algunos beneficios para incentivar la formalidad en el sector, como son el acceso a crédito, capacitación a través de los gremios empresariales o participación en eventos internacionales.

“Sin embargo, queda pendiente darle una mayor labor de difusión al público para que compre servicios en las agencias de viaje que esté agremiadas y formales”, señala.