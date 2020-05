Solo los laudos arbitrales emitidos por el Ciadi, no requieren ser reconocidos por el Poder Judicial

Un fallo de Indecopi publicado recientemente establece un precedente de observancia obligatoria que las partes de un proceso concursal no deben olvidar: Los créditos que se sustenten en sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas o laudos arbitrales extranjeros, podrán ser reconocidos en un procedimiento concursal, por el solo mérito de su presentación, siempre que su cuantía se desprenda del tenor de dichos instrumentos y que éstos cuenten con la respectiva resolución judicial de reconocimiento en el Perú.

El caso que genera este precedente es el iniciado luego que la empresa Cooperativa Naranjillo diera comienzo a su procedimiento concursal ordinario y estableciera su plan de reestructuración. En el marco del procedimiento concursal la compañía Transmar Commodity Group Ltd. solicitó ante la Comisión el reconocimiento de créditos frente a Cooperativa Naranjillo, por las sumas ascendentes a US$ 2 784 526,60 por concepto de capital y US$ 9 261,85 por concepto de intereses.

Estos montos estaban fijados en un laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral designado por “The Cocoa Merchants Association of America, Inc.” por el cual se declaró que Cooperativa Naranjillo incumplió una serie de contratos y estaba obligado a un pago.

Lamentablemente, aunque Transmar presentó la copia del laudo y su traducción, nunca solicitó el reconocimiento de este fallo ante el Poder Judicial peruano y debido a ello no se pudo registrar sus acreencias.

El fallo del tribunal de Indecopi sintetiza las normas actuales y precisa que para para reconocer un laudo es necesario que pase por el Poder Judicial, no basta que el laudo tenga el monto de la sentencia, salvo que se trate de un laudo emitido en el marco del CIADI.

En el Perú los laudos emitidos en el marco del Ciadi, es decir en el marco de un arbitraje de protección de inversionistas extranjeros en el sistema administrado por un grupo del Banco Mundial si tiene una fuerza de aplicación directa y no es necesaria una resolución judicial local en el Perú, precisó el especialista Pierino Stucchi.