Si bien las obras que se ejecutan bajo el mecanismo de obras por impuestos (OxI) se vienen recuperando en 2021 ya que a la fecha se han adjudicado 46 proyectos en este año, el doble con respecto a 2020, por un valor de S/ 607.2 millones, lo que supera incluso el monto de 2019, todavía enfrenta dificultades.

Ya que -alerta Comex- más allá de estas cifras, no se conoce mucho sobre su estado .

Debido a que los datos de ProInversión muestran los proyectos adjudicados y concluidos, pero no -por ejemplo- si los proyectos están siendo efectivamente ejecutados o no. No obstante, afirma que existe una iniciativa para conocer las cifras, más allá de las adjudicaciones: la Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG Agua Limpia han elaborado el sistema de consulta de obras por impuestos en agua y saneamiento.

Se trata de una plataforma en línea que hace seguimiento a las OxI de saneamiento en el Perú. Así, con datos al 15 de noviembre, el portal registra 81 obras, que representan una inversión de S/ 1,318.5 millones y más de un millón de personas beneficiarias.

No obstante, lo más resaltante de esta plataforma, es que de los 81 proyectos, 27 han sido culminados, pero solo 3 se encuentran en ejecución. Es decir, casi dos tercios de las OxI en saneamiento aún no se han ejecutado.

En términos de la cantidad de beneficiarios que abarcan los proyectos, solo podemos contar -refiere Comex- alrededor de 273,000 personas como efectivamente cubiertas. De estas, 63,814 se relacionan con los proyectos en ejecución, mientras que más de 721,000 están, por el momento, en el aire, pues sus proyectos no se ejecutan.

De igual forma, en términos de los montos de inversión, casi el 50% de los más de S/ 1,300 millones no se han ejecutado, frente a un 24% que se encuentra en dicha fase.

Por otro lado, la plataforma también nos permite ver los datos a nivel departamental.

-Por departamento-

El departamento con la mayor cantidad de proyectos es Cusco, con 22, seguido por Tacna, con 11, y Áncash, con 10. Empero, la mayor parte de los proyectos en dichos departamentos corresponde a las tres primeras fases de inversión, es decir, que aún no se ejecutan.

Si consideramos los proyectos culminados, en cambio, en primer lugar, se ubica Piura, con cinco, seguido por Ica y Arequipa, con cuatro cada uno. En términos de la población beneficiada, Cusco abarca la mayor parte, con 384,824 personas, pero, nuevamente, esto considera proyectos aún no ejecutados.

Si se considera solo los culminados, Piura abarca a la mayor población, con 140,477 personas, seguido por Moquegua (75,144 personas) y Arequipa (27,849). En el resto de los departamentos, el número de beneficiarios no es mayor a las 6,000 personas.

La historia se repite con los montos de inversión: Cusco abarca la mayor parte, S/ 282.3 millones, pero si consideramos solo los culminados, es Moquegua el que posee el mayor monto, con S/ 102.9 millones.

De esta manera, pese a la presencia de Cusco, se observa que ha sido la costa la que ha concentrado el uso del mecanismo de OxI en el sector saneamiento.

Además -dice Comex- que lo más graves es que se observa que en nueve departamentos no hay ningún proyecto OxI de saneamiento en alguna de las fases de inversión, pese a los más de 10 años de vigencia del mecanismo. Entre ellos están Apurímac (62.4% de acceso a saneamiento por red pública), Ucayali (36.85%) y San Martín (48.3%).

A su vez, en tres departamentos (Arequipa, Junín y Moquegua) solo existen proyectos culminados, sin ningún otro aparentemente en la recámara.

“En conclusión, pese a que, en general, las OxI se han recuperado en 2021, el caso del sector saneamiento nos muestra que aún estamos lejos de utilizar esta herramienta de inversión al 100%. Más de la mitad de los proyectos aún no comienzan y en varias zonas del país parece que nunca las han considerado u hoy en día ya no lo hacen”, advierte.