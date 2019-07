Del Solar: "Southern no va construir Tía María mientras las dudas no sean atendidas"

El primer ministro, Salvador del Solar , aseguró -una vez más- que la empresa minera a cargo de Tía María, Southern Copper no va a iniciar la construcción del proyecto extractivo, "mientras que las dudas no sean entendidas"

"La mesa de diálogo es una posibilidad; es un esquema posible de diálogo, no necesariamente el único. Podemos tener diferentes esquemas, con diferentes interlocutores, con el objetivo de que toda preocupación que pueda subsistir sea atendida. No hay firma que un proceso ya sea mesa dialogo o talleres explicativos, no hay forma que eso haga daño", apuntó en conferencia de prensa.

Agregó que el Gobierno, desde el Ministerio de Energía y Minas, ha considerado que este proyecto cumplió con los requisitos para obtener su licencia de construcción. " No se está procediendo, ni se va a proceder la construcción de este proyecto mientras las dudas que claramente subsisten, no sean atendidas ", remarcó.

"Hay una posición de autoridades en el Valle del Tambo e incluso en la región Arequipa que se niegan al diálogo, lo que tenemos que hacer es entender entre todos que el diálogo es la salida. Tenemos que sentarnos a encontrar soluciones. No puede ser que los niños no están yendo a clases y sin avanzar porque no somos capaces de sentarnos a dialogar", acotó.

"Ya sea través de una mesa o de un esquema diferente, manifestamos nuestra disposición a ir al Valle del Tambo para conversar con todos los pobladores y autoridades para escuchar sus inquietudes y dar respuestas a las mismas", agregó.