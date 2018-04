SNP: Derechos de pesca solo representan el 27% de aportes de pesqueras al Estado

En respuesta a Piero Ghezzi, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) precisó que los derechos de pesca por la extracción del recurso anchoveta solo representa el 27% de los aportes que realiza la industria de ingredientes marinos (harina y aceite de pescado) al Estado peruano.

Más temprano, el exministro del Produce Piero Ghezzi había señalado que "hay margen" para elevar las regalías, pero basado en evidencias técnica y junto al gremio pesquero.

La presidenta de la SNP, Elena Conterno, indicó que además de los derechos de pesca, se paga obligatoriamente aportes extraordinarios al fondo de jubilación (por la quiebra de la Caja de Pescador), al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera.

“ Si se mira como único pago el derecho de pesca, puede pensarse que se paga poco, pero lo concreto es que hay varios otros conceptos que en el resto de países son parte del derecho de pesca, mientras que en el Perú son cargas adicionales”, detalló.

Conterno también anotó que en el periodo 2008 a 2016, los aportes realizados por la industria de ingredientes marinos se incrementaron en 375%; es decir se multiplicaron casi por cuatro, al pasar de US$4 a US$15 por tonelada métrica (TM) de anchoveta.

“Las empresas pesqueras cumplen además con el pago del Impuesto a la Renta (29.5%) y la repartición de utilidades a los trabajadores (10%)”, añadió.

La líder gremial indicó que es importante tener en cuenta que en los últimos cuatro años, a raíz de la caída de los desembarques del recurso anchoveta, las principales empresas y, en general, el sector ha reportado pérdidas. “En los últimos años, la pesca industrial de anchoveta ni ha ganado mucho ni ha pagado poco”, anotó.

Revisión total

En este escenario, la líder gremial señaló ver con interés la revisión de los pagos que se realizan al Estado peruano por el aprovechamiento de todos los recursos pesqueros, no solamente la anchoveta; así como el uso de los recursos naturales como el agua, el espectro radioeléctrico, los minerales, hidrocarburos, entre otros.

“Desde la Sociedad Nacional de Pesquería saludamos el análisis técnico sobre el tema; venimos pagando montos razonables y vemos con interés que se haga un análisis integral que lo verifique”, sostuvo.

Derecho de pesca: ¿Qué es?

En el caso de la pesca de anchoveta para la fabricación de harina y aceite de pescado, se paga 0.25% del valor FOB de la TM de harina de pescado por cada TM de anchoveta capturada.



Para fabricar una TM de harina de pescado se utilizan 4.3 TM de anchoveta.



Este derecho fue modificado en el 2006, en que pasó de US$ 1.2 por TM a US$ 2.4; en tanto que en los últimos cinco años ha estado entre US$ 3.5 y 4.2. El resto de pesquerías peruanas paga US$ 0.7 por TM.