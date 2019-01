SNP: Derechos de pesca deben ser cobrados para toda especie, no solo para la anchoveta

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) propuso que los derechos de pesca se paguen por todas las especies y no solo por la anchoveta.

“Queremos un régimen no discriminatorio. Tenemos que ir hacia derechos de pesca para todas las pesquerías, no solo para la anchoveta. Sino, por ejemplo, el perico o la pota, que genera como US$ 600 millones en exportaciones al año”, señaló a Gestión.pe la presidenta de la SNP, Elena Conterno.

Para el caso de los derechos de pesca por la anchoveta, el Ministerio de la Producción ha informado que las nuevas tasas y sistemas de cálculo se empezarían a cobrar desde marzo.

Para el resto de especies, el ministerio evalúa a cuáles impondría también derechos de pesca en el futuro.

Conterno refirió que están de acuerdo “en la parte conceptual” con los nuevos derechos de pesca para la anchoveta, pero que a nivel metodológico detectaron algunos "errores", pues los costos de las empresas (una de las variables para definir los nuevos derechos de pesca) serían mayores a los estimados por el ministerio.

Por ello han enviado sus observaciones al ministerio, antes de que entren en vigencia los nuevos derechos de pesca de la anchoveta.

“Lo que pagamos por derechos ya es alto, tanto en términos comparativos con otras industrias y con otros países”, anotó.